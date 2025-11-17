Тело мужчины нашли в сгоревшем сторожевом вагончике под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области на месте пожара обнаружили тело 57-летнего мужчины. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, тревожный вызов поступил из сельского поселения Орловское накануне вечером.

- В бытовых вагончиках горели вещи б/у на 300 квадратах, и рядом стоящий автомобиль на 5 квадратах. К сожалению, погиб 57-летний мужчина, - сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании в оперативные службы поступило на пульт оперативного дежурного в 18:27 мск. С пожаром боролись около трех часов. Ликвидация горения была объявлена в 21:10 мск. Тело погибшего нашли на месте пожара. Причина возгорания устанавливается.

