Волгоградская область попала в первую двадцатку рейтинга ЗОЖ





Волгоградская область расположилась на 18-м месте в исследовании по приверженности населения здоровому образу жизни. По данным РИА Рейтинг, регион по этому показателю набрал 75,7 баллов по итогам 2024 года. При этом по сравнению с 2023 годом Волгоградская область ухудшила позиции – тогда она занимала 15-е место.

Первые три места в рейтинге заняли республики Северного Кавказа – Дагестан, Чечня и Ингушетия. А замыкают рейтинг регионы Дальнего Востока.

Высокие позиции регионов Северного Кавказа в рейтинге эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются достаточно высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом, а также низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Аналитики в то же время отметили, что с потреблением алкоголя ситуация за год в лучшую сторону в стране не изменилась.

Справка. Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, министерства внутренних дел, министерства спорта.



