



17 ноября СК России сообщил о начале сбора доказательств преступлений ВСУ против жителей двух районов Волгограда. В поле зрения правоохранителей попал налёт беспилотников на мирный областной центр, совершённый в ночь с 15 на 16 ноября.

- Следователи СК России будут расследовать преступления украинских боевиков против мирных жителей Белгородской и Волгоградской областей. Атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. В результате пострадали трое граждан, - сообщили в Следкоме.

Отметим, в ближайшее время следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также лиц, отдавших приказ и осуществивших налёт на мирный город.