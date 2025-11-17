В Волгоградской области туманы задержаться до 18 ноября





Гидрометцентр предупредил жителей Волгоградской области об ухудшении погодных условий. На ближайшие двое суток в регионе введён оранжевый уровень погодной опасности.

Согласно прогностической карте для ЮФО, в отдельных районах Волгоградской области ожидаются изморозевые явления, местами гололёд. Опасность сохранится вплоть до 10:00 17 ноября. До этого же момента в регионе продолжит действовать предупреждение из-за тумана. Однако улучшится видимость ненадолго. С 18:00 17 ноября вновь вводится жёлтый уровень погодной опасности. Туман сохранится как минимум до 10:00 18 ноября.

Напомним, как ранее сообщала редакция, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, в ночь с 17 на 18 ноября ночью температура будет +5...+10ºC, при прояснении до 0ºC, днём столбик термометра покажет +11...+16ºC. 19 ноября начнутся дожди, ночью сохранится такая же температура, как и накануне, днём воздух прогреется до +12 ºC. Также 17 и 18 ноября ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15-20 м/с.