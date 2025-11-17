Волгоградская область успешно завершила осеннюю посевную кампанию

Аграрии Волгоградской области завершили осеннюю посевную кампанию с хорошим результатам несмотря на погодные сюрпризы. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 17 ноября, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

- Осенняя посевная кампания, несмотря на непростые погодные условия, завершена в плановые сроки. По итогам осеннего сева в Волгоградской области озимыми культурами занято более 1,5 млн гектаров. Это хорошая основа под урожай следующего 2026 года. Эксперты оценивают текущее состояние озимых посевов как удовлетворительное и хорошее, - подвел итоги глава региона.

По его словам, в регионе завершается и уборочная кампания. В текущем году намолочено более 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Собрано более 1,5 млн тонн масличных. Общий объем убранной овощной продукции приближается к 1 млн тонн. В целом урожайность почти всех культур выше среднемноголетних значений.

На совещании губернатор в целях обеспечения продовольственной безопасности региона поставил следующие задачи:

- в оптимальные сроки, исходя из объективных погодных условий, завершить уборку урожая сельскохозяйственных культур;

- обеспечить доведение государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей в полном объеме согласно графику;

- провести мероприятие по подведению итогов сельскохозяйственного года в Волгоградской области.

Фото: администрации Волгоградской области



