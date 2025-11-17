В Волгограде простятся с известным тренером по водному поло Александром Свиридовым





В Волгограде завтра, 18 ноября, простятся с известным тренером по водному поло, чье имя навсегда вписано в историю этого вида спорта – Александром Ивановичем Свиридовым.

Александра Ивановича не стало 15 ноября. Ему был 71 год.

Александр Свиридов родился в Воронеже, сначала выступал за юношескую команду этого города, в 1974 году - за московское «Динамо», а с 1975 года он играл за волгоградский «Спартак», где с 1979 по 1983 годы был капитаном команды. Под его руководством клуб добился впечатляющих побед, включая триумф на Спартакиаде народов РСФСР и семь чемпионских титулов РСФСР.





Но истинным призванием Александра Ивановича стала тренерская работа. С 1985 года он посвятил себя воспитанию молодых спортсменов в ДЮСШ «Спартак».

- Его труд – это целая плеяда талантливых водников. Среди его воспитанников, например, Александр Гайдуков, который является главным тренером женской команды «Спартак-Волгоград», восемь мастеров спорта. Практически в каждом наборе его ученики попадали в юношеские сборные России, что говорит о высочайшем качестве его работы, - говорится в некрологе, опубликованном ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта» «Спартак-Волгоград».

- Александр Иванович был не просто тренером, он был Учителем, наставником, который зажигал в юных сердцах любовь к водному поло и передавал им свое неиссякаемое стремление к победе, - вспоминают о нем его ученики и коллеги.

Церемония прощания с Александром Ивановичем Свиридовым пройдет 18 ноября с 11-30 ч. до 12-30 в ритуальном зале «Память» на улице Землячки, 74.