В Волгограде простятся с известным тренером по водному поло Александром Свиридовым

Общество 17.11.2025 15:49
17.11.2025 15:49


В Волгограде завтра, 18 ноября, простятся с известным тренером по водному поло, чье имя навсегда вписано в историю этого вида спорта – Александром Ивановичем Свиридовым. 

Александра Ивановича не стало 15 ноября. Ему был 71 год. 

Александр Свиридов родился в Воронеже, сначала выступал за юношескую команду этого города, в 1974 году - за московское «Динамо», а с 1975 года  он играл за волгоградский «Спартак», где с 1979 по 1983 годы  был капитаном команды. Под его руководством клуб добился впечатляющих побед, включая триумф на Спартакиаде народов РСФСР и семь чемпионских титулов РСФСР.


Но истинным призванием Александра Ивановича стала тренерская работа. С 1985 года он посвятил себя воспитанию молодых спортсменов в ДЮСШ «Спартак». 

- Его труд – это целая плеяда талантливых водников. Среди его воспитанников, например, Александр Гайдуков, который является главным тренером женской команды «Спартак-Волгоград», восемь мастеров спорта. Практически в каждом наборе его ученики попадали в юношеские сборные России, что говорит о высочайшем качестве его работы, - говорится в некрологе, опубликованном ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта» «Спартак-Волгоград».

- Александр Иванович был не просто тренером, он был Учителем, наставником, который зажигал в юных сердцах любовь к водному поло и передавал им свое неиссякаемое стремление к победе, - вспоминают о нем его ученики и коллеги. 

Церемония прощания с Александром Ивановичем Свиридовым пройдет 18 ноября с 11-30 ч. до 12-30 в ритуальном зале «Память» на улице Землячки, 74.

Фото ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта» «Спартак-Волгоград»

