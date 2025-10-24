Транспорт

Из-за ДТП в Волгограде встало движение на Ангарском и Второй продольной

Транспорт 24.10.2025 14:14
0
24.10.2025 14:14


Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легковушки на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской парализовало движение на ВТорой продольной магистрали. Автомобили заблокировали обе полосы по направлению в южные районы региональной столицы, в связи с чем протяженность транспортного затора составляет уже порядка двух с половиной километров.

По данным сервиса Яндекс Карты, пробка на оживленной магистрали в разгар рабочего дня берет свое начало от ул. Ткачева в Центральном районе Волгограда и заканчивается в районе улицы Скосырева в Центральном районе.


Одновременно оказалось парализованным и движение транспорт на ул. Ангарской. Здесь протяженность пробки составляет полтора километра – от ул. Фонтанной до Рокоссовского.  

Ранее ИА «Высота 102» сообщило, что то же самое ДТП заблокировало и движение сразу нескольких трамвайных маршрутов. На момент публикации этого материала диспетчеры уведомили, что вагоны постепенно возвращаются в график – помеха на путях устранена. 

Лента новостей

15:30
В Волгограде подключили к сети новый участок водовода на улице РокоссовскогоСмотреть фотографии
15:07
Селяне остались без продуктового магазина под Волгоградом из-за скупости его хозяйкиСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде у бородача забрали тонированную «Ниву» за неуплату 264 штрафов ГИБДДСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Женам и детям 16 волжан, погибших на СВО, передали наградыСмотреть фотографии
14:14
Из-за ДТП в Волгограде встало движение на Ангарском и Второй продольнойСмотреть фотографии
13:59
Суд в Волгограде конфисковал у компании-нарушителя стеклянную посуду на 3,8 млн рублейСмотреть фотографии
13:52
Бассейны, новая гостиница, студкампус и конгресс-центр: какой должна стать набережная ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%Смотреть фотографии
13:22
В Волгограде ДТП с фурой заблокировало движение трамваев №№2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
12:56
Бочаров посетил обновленный ТЮЗ в день открытия театрального сезонаСмотреть фотографии
12:32
Цифровое будущее: T2 запустила стипендиальный проект для студентов ВолГУСмотреть фотографии
12:20
«Засыпали камнями и пропали»: в Волгограде забуксовал ремонт на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
12:14
«Катюша, ну как так?»: в Волгограде похоронили скоропостижно скончавшуюся учительницу гимназии №4Смотреть фотографии
12:01
Замруководителя УФНС Наталья Киргизова ответила на самые злободневные вопросы волгоградцев по налогамСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА – призер всероссийской премии «Экспортер года 2025»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде потушили пожар площадью 400 кв. метровСмотреть фотографии
10:47
Парк Галицкого в Краснодаре по площади увеличат в два разаСмотреть фотографии
10:21
В ноябре некоторые волгоградцы получат пенсию досрочноСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом водитель всмятку разбил Mercedes об автобус и погибСмотреть фотографии
08:57
В Госдуме задумались о возвращении зимнего и летнего времениСмотреть фотографии
08:33
Под Волгоградом подростку грозит срок за кражу продуктовСмотреть фотографииCмотреть видео
07:43
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде 27 октября простятся с матросом Алексеем КравцовымСмотреть фотографии
07:23
Волгоградские пенсионеры старше 70 лет смогут получить повышенные выплатыСмотреть фотографии
07:01
Туманы и дожди придут в Волгоградскую область в выходныеСмотреть фотографии
06:40
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 6 часовСмотреть фотографии
06:24
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часовСмотреть фотографии
06:15
Новый закон в действии: в приюте МБУ «Северное» появились первые пожизненные постояльцыСмотреть фотографии
22:46
Гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде уступили «Звезде» Смотреть фотографии
21:58
В Волгоградской области в 2026 году вырастет стоимость патентов для иностранцевСмотреть фотографии
 