Из-за ДТП в Волгограде встало движение на Ангарском и Второй продольной

Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легковушки на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской парализовало движение на ВТорой продольной магистрали. Автомобили заблокировали обе полосы по направлению в южные районы региональной столицы, в связи с чем протяженность транспортного затора составляет уже порядка двух с половиной километров.

По данным сервиса Яндекс Карты, пробка на оживленной магистрали в разгар рабочего дня берет свое начало от ул. Ткачева в Центральном районе Волгограда и заканчивается в районе улицы Скосырева в Центральном районе.





Одновременно оказалось парализованным и движение транспорт на ул. Ангарской. Здесь протяженность пробки составляет полтора километра – от ул. Фонтанной до Рокоссовского.

Ранее ИА «Высота 102» сообщило, что то же самое ДТП заблокировало и движение сразу нескольких трамвайных маршрутов. На момент публикации этого материала диспетчеры уведомили, что вагоны постепенно возвращаются в график – помеха на путях устранена.

