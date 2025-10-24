В Краснооктябрьском районе Волгограда ремонт улицы, названной в честь выдающегося советского разведчика Рихарда Зорге, забуксовал практически на финише. Как сообщили V102.RU жители, подрядчику осталось лишь закатать пешеходные дорожки и саму дорогу в асфальт, но что-то пошло не так.

- Дорога у нас была грунтовая, но с учетом того, что многие ее используют фактически как дублер 39-ой Гвардейской, ее совсем разбили. Весной здесь появились рабочие, завезли бордюры и начали их устанавливать. На грунтовке сформировали дорогу, тоже самое было сделано и с пешеходной тропинкой. Делали все медленно, а в последние месяц-полтора рабочие и вовсе пропали. Сейчас все засыпано щебнем - пройти и проехать проблематично. Пешеходам можно ноги сломать, - рассказывают местные жители.





Недовольны затянувшимся ремонтом и жители многоквартирных домов, расположенных за частным сектором. Ранее через улицу Рихарда Зорге в частном секторе они спускались на Первую продольную, чтобы сесть на трамвай или троллейбус.





- Через эту улицу мы выходили на остановку «Площадь Возрождения» или к ярмарке, которая находится у Первой продольной. Сейчас, конечно, можно пройти по камням, но, скажем честно, это тяжело. Приходится ходить в обход почти целую остановку. И это продолжается все лето и уже почти всю осень. Конца и края не видно, - рассказывают горожане.





Многие автомобилисты также объезжают эту дорогу, так как берегут свои машины из-за крупных камней и канализационных колодцев, в которые ненароком можно угодить.





В администрации Волгограда информагентству подтвердили, что ремонт действительно затянулся и на это есть причины.





- В процессе проведения работ были выявлены неучтенные ранее коммуникации, что усложнило задачу подрядчику и потребовало проведения мероприятий по переносу трубопровода за пределы объекта с соблюдением всех требований безопасности. В связи с чем график выполнения дорожных восстановительных работ был скорректирован, - пояснили в мэрии. - Подрядная организация в период вынужденной приостановки выполняла мероприятия по восстановлению колодцев подземных коммуникаций и другие виды работ с учетом погодных условий. В ближайшее время на дороге по ул. Р.Зорге проведена укладка асфальтобетонного покрытия.





Сроки завершения работ в администрации Волгограда не уточнили.





Фото V102.RU