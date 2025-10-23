Транспорт

В Волгограде ищут проектировщика моста на остров Сарпинский через Волгу

23.10.2025
Электронный аукцион на разработку проектной документации по строительству подъездной автомобильной дороги к островной системе «остров Голодный – остров Сарпинский» объявлен 23 октября в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 664,7 миллиона рублей.

В администрации региона отметили, что таким образом сделан первый шаг в реализации масштабного губернаторского проекта по преображению этой островной территории и созданию здесь историко-культурного туристического комплекса.

В настоящее время начался прием заявок от возможных претендентов. Победитель аукциона приступит к проектированию будущего инженерного сооружения после заключения контракта. Проект должен быть готов в 2028 году.

Напомним, что весной текущего года Андрей Бочаров на совещании с участием руководителя компании-инвестора «Лидер» Анатолия Гавриленко сообщил, что средства на проектирование моста в полном объеме предусмотрены. Сооружение планируется возвести в течение предстоящей пятилетки. Также был утвержден мастер-план туристического кластера на волгоградском речном острове.

Губернатор отметил, что это важнейшее, поворотное событие для Волгоградской области. Уникальный историко-культурный комплекс позволит жителям и гостям региона ознакомиться с историей и героическим прошлым нашей страны, ее национальными и культурными традициями, а также воспользоваться всем разнообразием увлекательных туристических программ.

Так, на острове Сарпинский предполагается создание 21 природно-тематического парка и 9 туристических маршрутов общей протяженностью 230 км с благоустройством территории порядка 3,5 тыс. га.

Уникальный проект будет включать в себя комплексное освоение острова. В частности, здесь запланировано строительство детского лагеря, турбаз, музеев, а также создание объектов эко-туризма. Для этого предполагается строительство на Сарпинском новых мостов и автомагистралей. 

По данным администрации региона, проект имеет высокую социально-экономическую значимость для Волгоградской области. Его реализация даст синергетический эффект для развития всей волгоградской агломерации; позволит достичь целей национального проекта «Туризм и гостеприимство»; сформирует альтернативу морскому отдыху на Юге России; увеличит турпоток. Проект создания такого туристического кластера входит в 10-летнюю программу развития волгоградской агломерации — поручением Президента России в его реализации участвует Правительство РФ, методическое содействие оказывает госкорпорация Туризм.РФ.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»


