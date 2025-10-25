Транспорт

Волгоградцев предупредили об остановке общественного транспорта при атаке БПЛА

25.10.2025 11:58
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рассказал о работе общественного транспорта во время атак БПЛА. По информации чиновников, до областных транспортных предприятий доведён особый протокол действий в такого рода ситуациях, направленный на защиту пассажиров.

- Специалисты комитета направили в подведомственные организации памятки, разработанные профильными ведомствами. Водители на местах получили инструктаж, и при необходимости будут выполнять алгоритм действий в зависимости от текущего местонахождения – в городских условиях или вне населенного пункта, - подчеркнули в облкомдортрансе.

В обоих случаях первое, что должен сделать водитель – остановить транспортное средство, чтобы люди успели покинуть салон и укрыться. При этом, смс-оповещения, получаемые волгоградцами на телефон от РСЧС, не могут быть основанием для остановки движения. Они носят уведомительный характер. Водителям предписано ориентироваться на другого рода факторы.

- На территории населённых пунктов это сирены оповещения, за городом визуальное наблюдение беспилотника, - добавили в комитете.

Отметим, покинув салон, пассажирам необходимо найти ближайшее укрытие, в городе это может быть подъезд жилого здания или любое другое помещение без окон, в условиях открытой местности — бетонная остановка или лесополоса.

