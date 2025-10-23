Транспорт

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ликвидации трамвая №4 в Волжском

Транспорт 23.10.2025 11:54
0
23.10.2025 11:54


23 октября Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на транспортные проблемы Волгоградской области. Председатель Следственного комитета России поручил местным следователям возбудить уголовное дело из-за планов администрации Волжского ликвидировать трамвайный маршрут №4.

- В сети Интернет размещено обращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину о несогласии с сокращением трамвайного движения в городе Волжский Волгоградской области. В населенном пункте планируется прекращение движения трамваев по маршрутам, обслуживающим промзону и обеспечивающим доступ граждан к образовательным, медицинским и иным социально значимым учреждениям, - сообщили в Следкоме.

Пассажиры переживают, что это лишь первый шаг и не за горами полное закрытие трамвайного сообщения в городе. Также горожане сетуют, что в начале 2025 года в муниципалитете резко были взвинчены тарифы на услуги общественного транспорта до 50 рублей за одну поездку, из-за чего соответствующие услуги стали недоступны для ряда местных жителей.

Отметим, ранее председатель СК РФ уже ставил ситуацию с транспортным обслуживанием волжан на контроль в центральном аппарате. Сейчас Александр Бастрыкин, уже после возбуждения уголовного дела, потребовал от СУ СК РОссии по региону вновь представить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах. Ранее о планах по ликвидации трамвая сообщала редакция ИА «Высота 102».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
23.10.2025 10:41
Транспорт 23.10.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 07:21
Транспорт 23.10.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.10.2025 15:10
Транспорт 22.10.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.10.2025 20:50
Транспорт 21.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.10.2025 07:59
Транспорт 21.10.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.10.2025 15:58
Транспорт 20.10.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.10.2025 08:17
Транспорт 17.10.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.10.2025 10:26
Транспорт 16.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.10.2025 07:45
Транспорт 16.10.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.10.2025 11:29
Транспорт 15.10.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.10.2025 09:54
Транспорт 15.10.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.10.2025 11:06
Транспорт 14.10.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 20:07
Транспорт 13.10.2025 20:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 18:42
Транспорт 13.10.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 17:43
Транспорт 13.10.2025 17:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:11
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательствоСмотреть фотографии
12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
 