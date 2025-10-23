Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ликвидации трамвая №4 в Волжском





23 октября Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на транспортные проблемы Волгоградской области. Председатель Следственного комитета России поручил местным следователям возбудить уголовное дело из-за планов администрации Волжского ликвидировать трамвайный маршрут №4.

- В сети Интернет размещено обращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину о несогласии с сокращением трамвайного движения в городе Волжский Волгоградской области. В населенном пункте планируется прекращение движения трамваев по маршрутам, обслуживающим промзону и обеспечивающим доступ граждан к образовательным, медицинским и иным социально значимым учреждениям, - сообщили в Следкоме.

Пассажиры переживают, что это лишь первый шаг и не за горами полное закрытие трамвайного сообщения в городе. Также горожане сетуют, что в начале 2025 года в муниципалитете резко были взвинчены тарифы на услуги общественного транспорта до 50 рублей за одну поездку, из-за чего соответствующие услуги стали недоступны для ряда местных жителей.

Отметим, ранее председатель СК РФ уже ставил ситуацию с транспортным обслуживанием волжан на контроль в центральном аппарате. Сейчас Александр Бастрыкин, уже после возбуждения уголовного дела, потребовал от СУ СК РОссии по региону вновь представить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах. Ранее о планах по ликвидации трамвая сообщала редакция ИА «Высота 102».