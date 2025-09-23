Расследования

Двое мужчин взяли на прицел офицера полиции и прохожих под Волгоградом

23.09.2025
В Волгоградской области двое жителей Волжского угрожали расправой полицейскому, держа его на прицеле. Также расправой волжане угрожали прохожим, с которыми у них произошел конфликт возле круглосуточного продуктового магазина. 

По информации СУ СК России по Волгоградской области, инцидент произошел в городе Волжском в ночь на 17 сентября.

– По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения двое мужчин спровоцировали конфликт с местной жительницей и другими гражданами. В ходе ссоры один из фигурантов направился к себе домой, взял гладкоствольное ружьё, после чего вернулся и стал угрожать его применением в адрес присутствующих, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. 

Во время конфликта на месте происшествия случайно оказался сотрудник полиции, который потребовал от дебоширов прекратить противоправные действия. Однако, волжане вместо этого взяли его на прицел и стали угрожать избиением и расстрелом.

Случайным свидетелем происходящего стал сотрудник полиции. На его законные требования прекратить противоправные действия мужчина не отреагировал и направил оружие в сторону офицера, пригрозив произвести выстрел. В это время его знакомый также высказал угрозу применения насилия в отношении представителя власти, демонстрируя при этом сжатые кулаки.

Задержание волжан произвели прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России.

– Установлено, что ружьё было незаконно приобретено одним из фигурантов весной 2025 года. Следователями установлен прежний нелегальный владелец, действия которого органами СКР квалифицированы по ч. 7 ст. 222 УК РФ – незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело в зависимости роли каждого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц с применением оружия), а также ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), – уточнила Наталия Рудник. 

