Саратовцам пришлось рыть траншею для спасения лосенка из ямы с водой





В Саратовской области счастливо завершилась история с упавшим в яму с водой лосенком. Молодому животному пришли на помощь рабочие, которые с помощью экскаватора проложили для него путь.

По данным ИА «СарИнформ», инцидент произошел в Вольском районе Саратовской области. Издание уточняет, что спасением лосенка занимались сотрудники местного филиала госпредприятия «Облводоресурс».

– О спасении рассказал экс-глава Вольского района Андрей Татаринов, не уточнив, когда происходили события. В подтверждение своих слов Татаринов опубликовал видеозапись, – передают журналисты.

На видеокадрах лосенок стоит в яме, наполненной водой, а сотрудники коммунального предприятия роют траншею экскаватором.

Воспользовавшись доброй людей, лосенок беспрепятственно покинул яму и убежал в неизвестном направлении.

Видео: экс-глава Вольского района Андрей Татаринов