Сегодня, 23 сентября, в Волгоградской области пройдет церемония прощания с Максимом Кочетковым с позывным «Бонус». Как рассказали в администрации Новоаннинского района, Максим родился 15 февраля 1998 года в хуторе Краснокоротковском. Окончил 9 классов, поступил в Михайловский техникум, но, когда ему исполнилось 18 лет, решил идти в армию со своими ровесниками, взял в учебном заведении академический отпуск.
Служил Максим Кочетков в Пятигорске стрелком в разведывательной роте. После возвращения домой поступил в Новоаннинский сельскохозяйственный колледж, но так и не окончил его: его отец, участник афганской войны, рано умер – и Максим пошел работать, чтобы помочь семье. В сентябре 2022 года Максима призвали по мобилизации. Он служил в мотострелковой роте старшим бортмехаником БМП.
В последний раз Максим приезжал в отпуск в августе и даже побывал на линейке в своей родной Краснокоротковской школе.
Связь родных с Максимом пропала 11 сентября, когда он отправился на боевое задание. Простятся с героем сегодня в его родном хуторе.
Коллаж V102.RU
