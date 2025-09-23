Печальную новость сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете. В Пятигорске на 55-м году жизни скоропостижно скончался Максим Валентинович Черников.
Максим Черников с 2020 по 2022 годы исполнял обязанности руководителя Пятигорского медико-фармацевтического института. Всю свою жизнь он посвятил изучению фармакологических свойств различных веществ.
В 2008 году был избран заведующим кафедры биологии ВолГМУ. Был деканом факультета довузовского профессионального образования. Максим Валентинович Черников являлся автором большого количества научных работ. За одну из них был удостоен первой премии Волгоградской области в сфере науки и техники за 2008 год.
Семье и близким Максима Валентиновича ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин выразил глубокие соболезнования. Прощание с Максимом Валентиновичем Черниковым пройдет в Волгограде. О дате и времени похорон будет известно позже.
Фото ВолгГМУ