Труп 18-летнего юноши нашли под окнами дома на ул. Мира в Волжском





В городе Волжском Волгоградской области под окнами многоэтажного дома ну ул. Мира обнаружили мертвым 18-летнего юношу. По предварительным данным, молодой человек разбился при падении с высоты 8 этажа.

Как сообщили очевидцы происшествия ИА «Высота 102», труп парня был обнаружен возле дома, в котором он проживал с родителями.

– Ничего особенно сказать о нем не можем. Парень, как парень. Говорят, что он упал с общего балкона на восьмом этаже рано утром, – сообщили читатели информагентства.

В СУ СК России по Волгоградской области гибель юноши подтвердили. По факту происшествия организована проверка. Предварительно, следов насилия на теле молодого человека не обнаружено.