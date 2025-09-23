Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИ





В Волгоградской области на карантин по ОРВИ закрыли целую школу. По информации профильного комитета администрации региона, занятия из-за высокой заболеваемости учащихся пришлось перевести в дистанционный формат в Быковском районе.

Частичные профилактические меры введены в школах Волгограда, Волжского, Урюпинска, Жирновского, Даниловского, Еланского, Иловлинского, Котельниковского и Городищенского районов Волгоградской области.

– Профилактические мероприятия действуют в 88 классах в 32 общеобразовательных организациях на территории региона, – уточнили в администрации в Волгоградской области 23 сентября.

