В Совфеде предварительно поддержали назначение Александра Гуцана на пост генпрокурора

Общество 23.09.2025 14:13
23 сентября в Совете Федерации на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству предварительно поддержали единственного кандидата на должность генпрокурора РФ Александра Гуцана. Соответствующее кадровое назначение ранее внёс Владимир Путин.

По информации «Парламентской газеты», уже завтра, 24 сентября, рассмотреть перестановки в руководстве надзорного ведомства предстоит на пленарном заседании Совфеда. Вместе с кандидатурой Александра Гуцана сенаторы проголосуют и за утверждение действующего генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда РФ.

Отметим, Александр Гуцан ранее 11 лет занимал пост заместителя генпрокурора РФ, вплоть до 2018 года. После был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Фото: Совфед


