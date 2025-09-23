Происшествия

В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до остановки «Гимназия 14»

Происшествия 23.09.2025 16:53
23.09.2025 16:53


23 сентября в вечерний час пик в Волгограде произошёл сбой в работе скоростного трамвая. Из-за аварии подвижной состав работает по урезанным маршрутам, через разворотное кольцо у остановки «Гимназия 14».

- По техническим причинам временно изменены границы движения скоростного трамвая. Маршрут СТ работает в границах остановок «Площадь Чекистов — Гимназия №14». Маршрут СТ2 — «Ельшанка — Гимназия №14», - сообщили в диспетчерской.

Отметим, в городском центре управления пассажирскими перевозками уточнили, что на месте аварии уже находятся специалисты. Движение в прежних границах будет возобновлено лишь по завершению ремонтно-восстановительных работ.

Лента новостей

18:48
«Позиция окончательна»: Краснов прокомментировал запрос общества на смертную казньСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде ответственной в УКС за закупки экс-начальнице дали 8 лет за взяткиСмотреть фотографии
17:58
Электросирены включат 1 октября в городах и селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде оказали помощь травмированному игроку сборной СербииСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до остановки «Гимназия 14»Смотреть фотографии
16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увековечен подвиг воинов Хакасии, отбивших у фашистов «Баррикады» и «Силикат»Смотреть фотографии
15:48
Гинцбург: вакцина от рака через месяц будет доступна для россиянСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде стартовал конкурс красоты «Миссис Волгоград +size 2025»Смотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области дали 5 лет трактористу, переехавшему насмерть человекаСмотреть фотографии
14:35
«Волгоград работает очень здорово»: глава ЛНР Пасечник рассказал Путину о помощи волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
В Совфеде предварительно поддержали назначение Александра Гуцана на пост генпрокурораСмотреть фотографии
13:59
Затонувшие в Сталинградскую битву понтоны подняли со дна ВолгиСмотреть фотографии
13:53
Исследователь-фармаколог Максим Черников из Волгограда скончался в ПятигорскеСмотреть фотографии
13:50
Двое мужчин взяли на прицел офицера полиции и прохожих под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
В волгоградской клинике «ОКО» за 5 лет проведено больше 30 тысяч операцийСмотреть фотографии
13:19
Миллиардеру Саввиди предоставят бесплатный проезд в РостовеСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радиоСмотреть фотографии
12:36
ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкнотыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом водолазы ищут на дне реки тело женщиныСмотреть фотографии
12:11
«Спасибо вам, ребята»: замминистра обороны Горемыкин наградил раненых и врачей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Труп 18-летнего юноши нашли под окнами дома на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройкиСмотреть фотографии
10:59
Саратовцам пришлось рыть траншею для спасения лосенка из ямы с водойСмотреть фотографии
10:26
«Экватор пройден»: Андрей Бочаров рассказал об уборке более 500 тыс. тонн овощейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области прощаются с мобилизованным бойцом с позывным «Бонус»Смотреть фотографии
 