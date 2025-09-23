



23 сентября в вечерний час пик в Волгограде произошёл сбой в работе скоростного трамвая. Из-за аварии подвижной состав работает по урезанным маршрутам, через разворотное кольцо у остановки «Гимназия 14».

- По техническим причинам временно изменены границы движения скоростного трамвая. Маршрут СТ работает в границах остановок «Площадь Чекистов — Гимназия №14». Маршрут СТ2 — «Ельшанка — Гимназия №14», - сообщили в диспетчерской.

Отметим, в городском центре управления пассажирскими перевозками уточнили, что на месте аварии уже находятся специалисты. Движение в прежних границах будет возобновлено лишь по завершению ремонтно-восстановительных работ.