«Экватор пройден»: Андрей Бочаров рассказал об уборке более 500 тыс. тонн овощей





23 сентября в Городищенском районе Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл выездное рабочее совещание на площадке агропредприятия «Русь». Глава региона лично оценил ход уборочной кампании овощей, в рамках которой сельхозпроизводители уже собрали полмиллиона тонн продукции.

- Сегодня хороший повод: экватор пройден — в Волгоградской области собрано 500 тысяч тонн овощей, половина от того, что запланировано. И есть все, чтобы полностью выполнить эту задачу. В настоящее время идет уборка поздних культур, которые идут на закладку: Волгоградская область, Россия будут с овощами, — подчеркнул руководитель.

По данным обладминистрации, уже завершён сбор огурцов и патиссонов открытого грунта, финиширует уборка томатов, перца, баклажанов, кабачков и тыкв. Полным ходом идут работы по сбору урожая лука.

В ближайшее время фермерам предстоит сосредоточиться на уборке поздних сортов капусты, моркови и свеклы.





Глава региона также обратил внимание, что благодаря последовательной поддержке местных предприятий, области удалось наладить не только выращивание сельхозпродукции, но и её глубокую переработку. На текущий момент мощностей достаточно для переработки 540 тыс. тонн овощей, ещё 450 тыс. тонн – мощности волгоградских овощехранилищ.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»





