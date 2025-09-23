Расследования

В Волгоградской области дали 5 лет трактористу, переехавшему насмерть человека

23.09.2025 14:49
0
23.09.2025 14:49


Водителю трактора, который в Волгоградской области переехал своего пассажира тележкой и бросил его в поле, не удалось добиться смягчения приговора в Краснодаре, передает V102.RU.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами нижестоящих судов о виновности Рамизова Закира Сабира оглы в совершении ДТП со смертельным исходом с отягчающими обстоятельствами, а также подтвердил справедливость назначенного ему наказания.

Водитель ранее был приговорен Николаевским районным судом к 5 годам 3 месяцам колонии общего режима. Волгоградский облсуд, где рассматривалась апелляция, оставил приговор без изменения. Тогда адвокат фигуранта уголовного дела подал кассационную жалобу. Он просил отменить ранее принятые судебные акты, переквалифицировать действия его подзащитного, исключив из обвинения, что водитель был нетрезв и намеренно оставил место ДТП. По версии защитника, тело тракторист убрал с дороги, чтобы на него не наехал другой автомобиль, а сам поехал за помощью.

Следствием и судом установлено, что смертельное ДТП произошло летом 2024 года. Водитель, лишенный прав, сел за руль трактора. На полевой дороге, не справившись с управлением, он наехал тележкой на выпавшего из его кабины пассажира. Пострадавший погиб на месте ДТП. Водитель трактора убрал его тело с дороги и уехал, продолжив распивать спиртное. О случившемся он сообщил участковому только спустя некоторое время.


