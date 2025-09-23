В сёлах Волгоградской области «поумнели» дома

Телеком 23.09.2025 10:21
Сельчане в регионе на Волге стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключённых к сети МегаФона в сельских населённых пунктах Волгоградской области, выросло на 25%.
Лидером по цифровизации стал Среднеахтубинский район области. Местные жители составляют 10% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Городищенского (9%) и Светлоярского (8,1%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.
В населённых пунктах Волгоградской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35‑44 лет — это 31% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (25%), а третью — жители 25‑34 лет (19%). Менее активна аудитория 55‑64 лет (16%) и старше 65 лет (4,5%). Молодёжь младше 25 лет составляет лишь 2,5% от всех пользователей. Мужчины подключают такие девайсы в сёлах в два раза чаще женщин.
Потребление трафика умными устройствами также растёт: за год объём данных увеличился на 48%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные приборы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочее интеллектуальное оборудование. Жители сёл управляют им через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих СМС на GSM‑модули за год выросло сразу в три раза.
– Развитие цифровых технологий в сельской местности открывает новые горизонты для комфортной жизни. Растущая популярность умных устройств и систем автоматизации позволяет пользователям дистанционно контролировать домашнее хозяйство, оптимизировать расход ресурсов и обеспечивать безопасность жилища. Мы со своей стороны активно поддерживаем этот тренд, постоянно развивая сетевую инфраструктуру и строя новые объекты связи. Так, работы в этом году уже прошли в Городищенском, Новоаннинском, Калачевском, Быковском, Камышинском и других районах региона, — говорит Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
