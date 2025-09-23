Общество

Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного меню

Общество 23.09.2025 16:52 Реклама
0
23.09.2025 16:52 Реклама

В середине сентября компания «Виво Маркет», оказывающая услуги питания в школах 5 районов Волгограда, запустила в своих соцсетях опрос. Целью анкетирования было получение обратной связи относительно недавнего обновления школьного меню.

По результатам опроса, в котором приняли участие более 500 школьников и их родителей, маркетологи компании выяснили, что более 50% респондентов осведомлены о новинках в школьном меню. В рационах за родительскую плату лидерами выбора школьников стали комбо-обед и ланч №2, комбо-завтраки стали вторыми, а ланчи №1 и №3 замкнули тройку лидеров. Более 30% опрошенных получают рацион для льготной категории детей.

Также выяснилось, что большинство участников опроса предпочитают классические блюда, такие как борщ, суп с фрикадельками, отбивные из куриного филе и пюре, но и у новинок появились поклонники. Среди первых блюд лидирует суп «Мерцающие звездочки», а фаворитом горячего стала паста «Орзо с куриным филе». За новинки проголосовали более 25% опрошенных.

Положительно школьники и их родители восприняли замену соленых помидоров и огурцов на свежие салаты из капусты, свеклы и огурца. Их выбирают более 50% респондентов.

– Регулярные опросы позволяют нам адаптировать меню под реальные вкусовые предпочтения школьников, – прокомментировала управляющий партнер компании Мария Степанова. – Мы ведем активную работу по улучшению организации питания в школах, а детям нужно, чтобы еда была не только полезной, но и вкусной.

Напомним, что уже несколько лет «Виво Маркет» предлагает школьникам на выбор несколько рационов за родительскую плату. Это не просто альтернатива, а целая гастрономическая система для разных настроений и аппетитов, которая позволяет каждому ученику выбрать сбалансированный вариант по своему вкусу:

• комбо-завтрак – лёгкий и вкусный старт дня с любимыми блинчиками или оладушками.

• комбо-обед – здоровый аналог популярных перекусов (сэндвичи, бургеры и хот-доги).

• ланч №1 – традиционный набор первого блюда, хлеба, чая и десерта-печенья.

• ланч №2 – второе горячее блюдо, подгарнировка из свежих овощей, чай и печенье.

• ланч №3 – два полноценных блюда с чаем и печеньем на десерт.

Меню разрабатывается с учетом пожеланий школьников и их родителей, полученных в результате ежегодного анкетирования, а также основываясь на отзывах, поступающих от потребителей в рамках ток-шоу «Горячее мнение». Мероприятие собирает вместе учеников, их родителей и педагогов, чтобы обсудить важные аспекты школьного питания. Меню за родительскую плату обновляется дважды в течение года, в нынешнем учебном году изменения также коснулись ряда позиций.

Компания разнообразила ассортимент первых блюд. Кроме традиционного борща, в меню ланч №1 и №3 появились новые варианты супов, такие как «Мерцающие звездочки», «Красная горошина» с чечевицей, суп «Фасолька» и суп «Отменный» с кус-кусом и яйцом.

Расширился выбор основного блюда в меню ланч №2 и №3. Вместо привычных вариантов вроде гречки по-купечески и куриных зраз, теперь в меню еще есть итальянская паста «Орзо с куриным филе», куриная отбивная с овощами и новые гарниры.

Традиционные соленья уступили место хрустящим витаминным салатам из капусты с огурцом и капусты со свеклой, заправленным растительным маслом. А на финал – печенье к чаю в каждом ланче.

В утвержденном заказчиком меню для льготной категории детей тоже есть изменения с 1 сентября. На завтрак к молочной каше «Дружба» добавили блинчики со сгущенным молоком.

Следующее обновление ассортимента запланировано на начало следующего полугодия. Компания намерена и дальше развивать меню, учитывая предпочтения школьников.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneTSxX6s5M2

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.09.2025 18:48
Общество 23.09.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 17:58
Общество 23.09.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 17:01
Общество 23.09.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 16:34
Общество 23.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:59
Общество 23.09.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:33
Общество 23.09.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:00
Общество 23.09.2025 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2025 14:13
Общество 23.09.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 13:59
Общество 23.09.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 13:53
Общество 23.09.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 13:23 Реклама
Общество 23.09.2025 13:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2025 12:47
Общество 23.09.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 12:11
Общество 23.09.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:59
Общество 23.09.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:26
Общество 23.09.2025 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:48
«Позиция окончательна»: Краснов прокомментировал запрос общества на смертную казньСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде ответственной в УКС за закупки экс-начальнице дали 8 лет за взяткиСмотреть фотографии
17:58
Электросирены включат 1 октября в городах и селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде оказали помощь травмированному игроку сборной СербииСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до остановки «Гимназия 14»Смотреть фотографии
16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увековечен подвиг воинов Хакасии, отбивших у фашистов «Баррикады» и «Силикат»Смотреть фотографии
15:48
Гинцбург: вакцина от рака через месяц будет доступна для россиянСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде стартовал конкурс красоты «Миссис Волгоград +size 2025»Смотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области дали 5 лет трактористу, переехавшему насмерть человекаСмотреть фотографии
14:35
«Волгоград работает очень здорово»: глава ЛНР Пасечник рассказал Путину о помощи волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
В Совфеде предварительно поддержали назначение Александра Гуцана на пост генпрокурораСмотреть фотографии
13:59
Затонувшие в Сталинградскую битву понтоны подняли со дна ВолгиСмотреть фотографии
13:53
Исследователь-фармаколог Максим Черников из Волгограда скончался в ПятигорскеСмотреть фотографии
13:50
Двое мужчин взяли на прицел офицера полиции и прохожих под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
В волгоградской клинике «ОКО» за 5 лет проведено больше 30 тысяч операцийСмотреть фотографии
13:19
Миллиардеру Саввиди предоставят бесплатный проезд в РостовеСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радиоСмотреть фотографии
12:36
ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкнотыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом водолазы ищут на дне реки тело женщиныСмотреть фотографии
12:11
«Спасибо вам, ребята»: замминистра обороны Горемыкин наградил раненых и врачей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Труп 18-летнего юноши нашли под окнами дома на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройкиСмотреть фотографии
10:59
Саратовцам пришлось рыть траншею для спасения лосенка из ямы с водойСмотреть фотографии
10:26
«Экватор пройден»: Андрей Бочаров рассказал об уборке более 500 тыс. тонн овощейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области прощаются с мобилизованным бойцом с позывным «Бонус»Смотреть фотографии
 