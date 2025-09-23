Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного меню

В середине сентября компания «Виво Маркет», оказывающая услуги питания в школах 5 районов Волгограда, запустила в своих соцсетях опрос. Целью анкетирования было получение обратной связи относительно недавнего обновления школьного меню.

По результатам опроса, в котором приняли участие более 500 школьников и их родителей, маркетологи компании выяснили, что более 50% респондентов осведомлены о новинках в школьном меню. В рационах за родительскую плату лидерами выбора школьников стали комбо-обед и ланч №2, комбо-завтраки стали вторыми, а ланчи №1 и №3 замкнули тройку лидеров. Более 30% опрошенных получают рацион для льготной категории детей.

Также выяснилось, что большинство участников опроса предпочитают классические блюда, такие как борщ, суп с фрикадельками, отбивные из куриного филе и пюре, но и у новинок появились поклонники. Среди первых блюд лидирует суп «Мерцающие звездочки», а фаворитом горячего стала паста «Орзо с куриным филе». За новинки проголосовали более 25% опрошенных.

Положительно школьники и их родители восприняли замену соленых помидоров и огурцов на свежие салаты из капусты, свеклы и огурца. Их выбирают более 50% респондентов.

– Регулярные опросы позволяют нам адаптировать меню под реальные вкусовые предпочтения школьников, – прокомментировала управляющий партнер компании Мария Степанова. – Мы ведем активную работу по улучшению организации питания в школах, а детям нужно, чтобы еда была не только полезной, но и вкусной.

Напомним, что уже несколько лет «Виво Маркет» предлагает школьникам на выбор несколько рационов за родительскую плату. Это не просто альтернатива, а целая гастрономическая система для разных настроений и аппетитов, которая позволяет каждому ученику выбрать сбалансированный вариант по своему вкусу:

• комбо-завтрак – лёгкий и вкусный старт дня с любимыми блинчиками или оладушками.

• комбо-обед – здоровый аналог популярных перекусов (сэндвичи, бургеры и хот-доги).

• ланч №1 – традиционный набор первого блюда, хлеба, чая и десерта-печенья.

• ланч №2 – второе горячее блюдо, подгарнировка из свежих овощей, чай и печенье.

• ланч №3 – два полноценных блюда с чаем и печеньем на десерт.

Меню разрабатывается с учетом пожеланий школьников и их родителей, полученных в результате ежегодного анкетирования, а также основываясь на отзывах, поступающих от потребителей в рамках ток-шоу «Горячее мнение». Мероприятие собирает вместе учеников, их родителей и педагогов, чтобы обсудить важные аспекты школьного питания. Меню за родительскую плату обновляется дважды в течение года, в нынешнем учебном году изменения также коснулись ряда позиций.

Компания разнообразила ассортимент первых блюд. Кроме традиционного борща, в меню ланч №1 и №3 появились новые варианты супов, такие как «Мерцающие звездочки», «Красная горошина» с чечевицей, суп «Фасолька» и суп «Отменный» с кус-кусом и яйцом.

Расширился выбор основного блюда в меню ланч №2 и №3. Вместо привычных вариантов вроде гречки по-купечески и куриных зраз, теперь в меню еще есть итальянская паста «Орзо с куриным филе», куриная отбивная с овощами и новые гарниры.

Традиционные соленья уступили место хрустящим витаминным салатам из капусты с огурцом и капусты со свеклой, заправленным растительным маслом. А на финал – печенье к чаю в каждом ланче.

В утвержденном заказчиком меню для льготной категории детей тоже есть изменения с 1 сентября. На завтрак к молочной каше «Дружба» добавили блинчики со сгущенным молоком.

Следующее обновление ассортимента запланировано на начало следующего полугодия. Компания намерена и дальше развивать меню, учитывая предпочтения школьников.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneTSxX6s5M2