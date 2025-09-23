В Волгограде стартовал конкурс красоты «Миссис Волгоград +size 2025»





21 сентября в Волгограде состоялось торжественное открытие регионального конкурса красоты для женщин с формами – «Миссис Волгоград +size 2025» (18+).

В этом году в проекте принимают участие 20 жительниц города и области.

На первом этапе участницы представили себя и познакомились с гостями и партнёрами конкурса. Впереди их ждёт насыщенная подготовка продолжительностью полтора месяца: мастер-классы, репетиции, фотосессии и тренинги, которые помогут раскрыть индивидуальность и подготовиться к финальному шоу.

– Мы рады открыть новый сезон «Миссис Волгоград +size», – отметил организатор конкурса Марина Левинова. – Это уникальная площадка, где женщины могут не только проявить красоту и харизму, но и пройти путь личностного роста, найти новых друзей и единомышленников. Финал конкурса станет настоящим праздником женственности и силы духа.

– Конкурс – это не просто один вечер. В течение полутора месяцев мы будем работать с участницами, помогать им раскрывать таланты, уверенность и умение держаться на сцене. Для нас важно, чтобы каждая женщина почувствовала поддержку и гордость за свой путь, – подчеркнула значимость подготовки PR-директор проекта Анна Ягупова.





– Мы поддерживаем конкурс, потому что разделяем его ценности, – добавила генеральный партнёр конкурса, руководитель центра массажа и коррекции фигуры «Скульптор» Юлия Смирнова. – Женщина прекрасна в любом размере, и наша миссия – помогать каждой заботиться о себе и чувствовать уверенность. Впереди у участниц важный этап, и мы рады быть рядом.





Конкурс «Миссис Волгоград +size» выходит далеко за рамки индустрии красоты. Это значимое социальное событие, формирующее культурное пространство города и поднимающее важные темы – принятие себя, уважение к индивидуальности и поддержку женского лидерства.

Благодаря проекту в Волгограде создаётся открытая площадка для диалога между жителями, бизнесом и общественными инициативами. Конкурс объединяет разные сферы жизни города, показывая, что красота и успех могут быть многогранными.

Особую атмосферу на открытии создали партнёры регионального конкурса. Их участие подчёркивает значимость проекта для всего города: такие инициативы помогают формировать позитивный имидж Волгограда, где ценят личность, уверенность и гармонию.

Виктория Колядина, руководитель стоматологии «стомаВИД»: «Красота женщины складывается из многих деталей, и здоровая улыбка — одна из главных. Мы рады поддержать конкурс и участниц, ведь уверенность начинается с улыбки».





Эльвира Хохлова, руководитель СПА-салона «Эльвира»: «Для нас важно, чтобы каждая женщина чувствовала гармонию и ухоженность. Конкурс помогает участницам раскрыть свою индивидуальность, а мы рады быть частью этого пути».





Проект становится примером того, как бизнес вносит вклад в развитие культурной и социальной жизни города, поддерживая ценности разнообразия и принятия.

Светлана Лесняк, парфюмерный стилист: «Парфюм – это невидимая, но очень сильная часть образа. Мы верим, что аромат способен подчеркнуть харизму и неповторимость каждой участницы конкурса».





Ирина Лебедева, врач-косметолог: «Красота начинается с заботы о себе. Конкурс помогает женщинам почувствовать уверенность и увидеть свою уникальность, а мы рады поддержать этот путь».





Организаторы выразили благодарность партнёрам проекта и флористам студии «Экспресс Букет» за изысканные цветочные композиции, которые украсили церемонию открытия.





Торжественный финал «Миссис Волгоград +size 2025» состоится в ноябре и станет кульминацией конкурса. Победительница получит корону и звание, а также специальные призы и подарки от партнёров.

Фото: Виктория Борода

