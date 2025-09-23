Общество

Затонувшие в Сталинградскую битву понтоны подняли со дна Волги

Общество 23.09.2025 13:59
0
23.09.2025 13:59


В Волгоградской области в акватории Волги прошла операция по подъему двух самоходных понтонов парка СП-19, которые стояли на вооружении Красной Армии и затонули в период Сталинградской битвы. 

Согласно открытой информации, парк СП-19 был принят на вооружение РККА в 1939 году для оборудования мостовых и паромных переправ через широкие водные преграды. Основу парка составляли самоходные закрытые понтоны, снабженные двумя двигателями мощностью по 135 л.с. каждый. Во время Великой Отечественной войны такие самоходные понтоны использовались для переправы войск, техники и различных грузов. Использовались они и в Сталинграде, в том числе для переправы 13-ой Гвардейской дивизии.


Поднятые со дна Волги суда времен войны будут отреставрированы. Внутри понтонов участниками поискового отряда из числа работников прокуратуры обнаружены останки бойцов, их вещи, судовые документы. Работа по изучению обнаруженных артефактов продолжается.

Фото: прокуратуры Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.09.2025 16:52 Реклама
Общество 23.09.2025 16:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2025 16:34
Общество 23.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:59
Общество 23.09.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:33
Общество 23.09.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:00
Общество 23.09.2025 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2025 14:13
Общество 23.09.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 13:53
Общество 23.09.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 13:23 Реклама
Общество 23.09.2025 13:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2025 12:47
Общество 23.09.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 12:11
Общество 23.09.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:59
Общество 23.09.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:26
Общество 23.09.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:23
Общество 23.09.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:01
Общество 23.09.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 09:47
Общество 23.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:53
В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до «Монолита»Смотреть фотографии
16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увековечен подвиг воинов Хакасии, отбивших у фашистов «Баррикады» и «Силикат»Смотреть фотографии
15:48
Гинцбург: вакцина от рака через месяц будет доступна для россиянСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде стартовал конкурс красоты «Миссис Волгоград +size 2025»Смотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области дали 5 лет трактористу, переехавшему насмерть человекаСмотреть фотографии
14:35
«Волгоград работает очень здорово»: глава ЛНР Пасечник рассказал Путину о помощи волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
В Совфеде предварительно поддержали назначение Александра Гуцана на пост генпрокурораСмотреть фотографии
13:59
Затонувшие в Сталинградскую битву понтоны подняли со дна ВолгиСмотреть фотографии
13:53
Исследователь-фармаколог Максим Черников из Волгограда скончался в ПятигорскеСмотреть фотографии
13:50
Двое мужчин взяли на прицел офицера полиции и прохожих под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
В волгоградской клинике «ОКО» за 5 лет проведено больше 30 тысяч операцийСмотреть фотографии
13:19
Миллиардеру Саввиди предоставят бесплатный проезд в РостовеСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радиоСмотреть фотографии
12:36
ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкнотыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом водолазы ищут на дне реки тело женщиныСмотреть фотографии
12:11
«Спасибо вам, ребята»: замминистра обороны Горемыкин наградил раненых и врачей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Труп 18-летнего юноши нашли под окнами дома на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройкиСмотреть фотографии
10:59
Саратовцам пришлось рыть траншею для спасения лосенка из ямы с водойСмотреть фотографии
10:26
«Экватор пройден»: Андрей Бочаров рассказал об уборке более 500 тыс. тонн овощейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области прощаются с мобилизованным бойцом с позывным «Бонус»Смотреть фотографии
10:21
В сёлах Волгоградской области «поумнели» домаСмотреть фотографии
10:01
Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в ВолгоградСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде производитель кебабов перепутал говядину со свининойСмотреть фотографии
09:43
Волжане несут цветы на место гибели 9-летней девочкиСмотреть фотографии
 