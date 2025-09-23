Затонувшие в Сталинградскую битву понтоны подняли со дна Волги

В Волгоградской области в акватории Волги прошла операция по подъему двух самоходных понтонов парка СП-19, которые стояли на вооружении Красной Армии и затонули в период Сталинградской битвы.

Согласно открытой информации, парк СП-19 был принят на вооружение РККА в 1939 году для оборудования мостовых и паромных переправ через широкие водные преграды. Основу парка составляли самоходные закрытые понтоны, снабженные двумя двигателями мощностью по 135 л.с. каждый. Во время Великой Отечественной войны такие самоходные понтоны использовались для переправы войск, техники и различных грузов. Использовались они и в Сталинграде, в том числе для переправы 13-ой Гвардейской дивизии.





Поднятые со дна Волги суда времен войны будут отреставрированы. Внутри понтонов участниками поискового отряда из числа работников прокуратуры обнаружены останки бойцов, их вещи, судовые документы. Работа по изучению обнаруженных артефактов продолжается.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





