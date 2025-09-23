В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург





23 сентября в Волгограде на фоне непрекращающегося без малого сутки налёта БПЛА на центральные регионы России продолжаются перебои в пассажирском авиасообщении. На текущий момент задерживается прилёт и отправление четырёх рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно данным табло воздушной гавани, с 16:20 на 20:05, отложен прилёт из северной столицы в Волгоград рейса № DP 517 лоукостера «Победа». С 21:40 на 22:10 должно сдвинуться прибытие рейса № DP 6967 из Москвы этой же компании.

Одновременно задерживаются вылеты этих самолётов в обратном направлении. Рейс № DP 518 в Санкт-Петербург перенесён с 16:45 на 20:30. Вылет в Москву рейса №DP 5968 – с 22:05 на 22:40.

Отметим, утром 23 сентября ряд авиакомпаний вынуждены были объявить об отмене трёх авиарейсов из Москвы в Волгоград.