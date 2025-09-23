Общество

В Волгограде увековечен подвиг воинов Хакасии, отбивших у фашистов «Баррикады» и «Силикат»

23 сентября в Волгограде на воинском мемориальном кладбище Мамаева кургана прошла торжественная церемония открытия памятного знака в честь жителей Хакасии, участвовавших в Сталинградской битве. В мероприятии приняли участие замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов и министр культуры Республики Хакасии Светлана Окольникова, а также представители депутатского корпуса, юнармейцы и ветераны.

На двухметровой стеле изображён герб республики, памятная надпись и традиционный хакасский орнамент.

Отметим, в период Сталинградской битвы воины из Хакасии сражались в рядах 258-й, 273-й, 308-й дивизий 24-й армии, 99-й, 229-й дивизий 66-й армии, 315-й дивизии, в 107-й танковой бригаде 1-й гвардейской армии. Они вместе с другими подразделениями освобождали от фашистов населённые пункты в окрестностях Котлубани и Самофаловки, а в самом Сталинграде участвовали в штурмах заводов «Баррикады» и «Силикат». Сформированные из хакасских бойцов полки уничтожили 50 фашистских танков и 3,5 тыс. солдат и офицеров противника.

Фото: администрация Волгоградской области

