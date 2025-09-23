«Спасибо вам, ребята»: замминистра обороны Горемыкин наградил раненых и врачей в Волгограде

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин наградил участников СВО и медицинский персонал военного госпиталя в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102», начальник Главного военного-политического управления ВС РФ прибыл в лечебное учреждение, где встретился с бойцами, проходящими лечение и реабилитацию в госпитале, а также с медперсоналом и волонтерами.
- Спасибо вам за ваше мужество, храбрость, стойкость, отвагу. Вы настоящие защитники Отечества. Мы гордимся вами. Спасибо вам за ваш труд, бойцовские качества, за верность присяге, – передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ Андрея Белоусова его заместитель.
Виктор Горемыкин также вручил награды и медали ведомства военным, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. В их числе - орден Мужества, а также медали «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».
Также за личные заслуги в восстановлении и реабилитации участников СВО, получивших ранения, медали Минобороны России «За помощь и милосердие» были вручены медикам.
Видео Минобороны РФ t.me