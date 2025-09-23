Общество

В волгоградской клинике «ОКО» за 5 лет проведено больше 30 тысяч операций

Общество 23.09.2025 13:23 Реклама
0
23.09.2025 13:23 Реклама


О том, какое счастье просто видеть этот мир, мы чаще всего задумываемся после появления проблем со зрением. Офтальмологи подтверждают, что в последние годы пациентов, нуждающихся не просто в консервативном лечении, но и в операциях, становится все больше.
Как сохранить свое зрение на долгие годы и вернуть себе простые радости жизни, знают опытные специалисты одной из самых известных и авторитетных офтальмологических клиник Волгограда – клиники «ОКО», которая в этом году отмечает свой первый юбилей. 

– Когда я была студенткой пятого курса медицинского университета, увидела в отделении ревматологии бабушку, которая шла с бадиком и с трудом переставляла ноги. По пути она причитала: «Мне сказали делать сначала эту, потом другую операции. А зачем они мне все нужны, если я ничего не вижу?». В этот момент я поняла, чем хочу заниматься в жизни, – рассказывает руководитель клиники «ОКО» Марина Алборова. – Ведь на самом деле люди, которые хорошо видят, не всегда осознают, насколько же важно зрение. И только после того, как оно начинает снижаться, понимают, что счастье в простом – видеть окружающий мир.
Каждый кабинет клиники «ОКО» оборудован по последнему слову техники. А операционная, в которой за пять лет работы провели больше тридцати тысяч операций, и вовсе выглядит, как космический корабль. Впрочем, главное богатство любой медицинской организации – это люди. Опытные офтальмохирурги «ОКО» проводят оперативное лечение катаракты и глаукомы, лазерное и хирургическое лечение болезней сетчатки. 

– Девятого ноября наша клиника отметит свой первый юбилей. И за эти пять лет мы действительно очень выросли, – отмечает Марина Алборова. – Наши специалисты работают на современнейшем офтальмологическом оборудовании мировых производителей и выявляют проблему даже на самых ранних стадиях. С помощью оптического когерентного томографа мы проводим полную диагностику зрения и, подтверждая точность диагнозов, проводим максимально эффективное лечение. 
Однажды моя пациентка была настолько растрогана результатом, что, не услышав предупреждений, начала обнимать меня прямо в операционной. Конечно, после этого пришлось переодеваться во все стерильное, но эти эмоции однозначно того стоили!


За помощью высококлассных офтальмологов обращаются не только волгоградцы. За пять лет на приобретенной в начале пути карте мира врачи клиники «ОКО» установили десятки флажков на многочисленных городах России и других стран и континентов.
– Для нас это не просто приятные воспоминания, но и понимание масштабов и объемов своей работы! – отмечает руководитель «ОКО». – Кто-то узнает о нас по «сарафанному радио», а кто-то получает официальную рекомендацию своего офтальмолога. Иногда наши пациенты даже не говорят на русском языке и приезжают в клинику с переводчиками. 

Народным голосованием волгоградскую клинику «ОКО» включили в десятку лучших частных клиник по версии популярного сервиса «Продокторов». А в этом году организация оказалась в топе лучших предприятий Волгоградской области за последнее десятилетие. Каждая из этих высоких наград получена врачами не только за красивые, но и за прекрасно видящие глаза тысяч пациентов. 
– Наверное, одним из важнейших показателей качества работы становится то, что к нам обращаются многие медицинские работники – медсестры, терапевты, кардиологи, хирурги и многое другие доктора разных специальностей, в том числе наши коллеги, офтальмологи. Они ищут для себя лучшего качества и знают, где именно его можно найти, – заключает руководитель клиники «ОКО» Марина Алборова.


Клиника «ОКО» находится в Дзержинском районе Волгограда по адресу: пр им. Маршала Жукова, 110, корпус 2, помещение 197.
Расписание работы: вторник-суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье-понедельник — выходные дни.
Тел.: +7 (8442) 525-111, ‎+7 (937) 088-13-71
Сайт: Oftalmolog34.ru 

Реклама. ООО «Око Плюс», ИНН 3443143204. Лицензия: Л041-01146-34/00340867 от 09.11.2020, erid: F7NfYUJCUneTSxQneTQa

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.09.2025 16:52 Реклама
Общество 23.09.2025 16:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2025 16:34
Общество 23.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:59
Общество 23.09.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:33
Общество 23.09.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 15:00
Общество 23.09.2025 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2025 14:13
Общество 23.09.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 13:59
Общество 23.09.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 13:53
Общество 23.09.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 12:47
Общество 23.09.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 12:11
Общество 23.09.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:59
Общество 23.09.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:26
Общество 23.09.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:23
Общество 23.09.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 10:01
Общество 23.09.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 09:47
Общество 23.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увековечен подвиг воинов Хакасии, отбивших у фашистов «Баррикады» и «Силикат»Смотреть фотографии
15:48
Гинцбург: вакцина от рака через месяц будет доступна для россиянСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде стартовал конкурс красоты «Миссис Волгоград +size 2025»Смотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области дали 5 лет трактористу, переехавшему насмерть человекаСмотреть фотографии
14:35
«Волгоград работает очень здорово»: глава ЛНР Пасечник рассказал Путину о помощи волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
В Совфеде предварительно поддержали назначение Александра Гуцана на пост генпрокурораСмотреть фотографии
13:59
Затонувшие в Сталинградскую битву понтоны подняли со дна ВолгиСмотреть фотографии
13:53
Исследователь-фармаколог Максим Черников из Волгограда скончался в ПятигорскеСмотреть фотографии
13:50
Двое мужчин взяли на прицел офицера полиции и прохожих под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
В волгоградской клинике «ОКО» за 5 лет проведено больше 30 тысяч операцийСмотреть фотографии
13:19
Миллиардеру Саввиди предоставят бесплатный проезд в РостовеСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радиоСмотреть фотографии
12:36
ЦБ начал разработку новой 500-рублевой банкнотыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом водолазы ищут на дне реки тело женщиныСмотреть фотографии
12:11
«Спасибо вам, ребята»: замминистра обороны Горемыкин наградил раненых и врачей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Труп 18-летнего юноши нашли под окнами дома на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом неосторожный повар сжег на участке все постройкиСмотреть фотографии
10:59
Саратовцам пришлось рыть траншею для спасения лосенка из ямы с водойСмотреть фотографии
10:26
«Экватор пройден»: Андрей Бочаров рассказал об уборке более 500 тыс. тонн овощейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области прощаются с мобилизованным бойцом с позывным «Бонус»Смотреть фотографии
10:21
В сёлах Волгоградской области «поумнели» домаСмотреть фотографии
10:01
Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в ВолгоградСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде производитель кебабов перепутал говядину со свининойСмотреть фотографии
09:43
Волжане несут цветы на место гибели 9-летней девочкиСмотреть фотографии
08:43
Под Волгоградом вводят карантин из-за бешеной телкиСмотреть фотографии
 