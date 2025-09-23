



О том, какое счастье просто видеть этот мир, мы чаще всего задумываемся после появления проблем со зрением. Офтальмологи подтверждают, что в последние годы пациентов, нуждающихся не просто в консервативном лечении, но и в операциях, становится все больше.

Как сохранить свое зрение на долгие годы и вернуть себе простые радости жизни, знают опытные специалисты одной из самых известных и авторитетных офтальмологических клиник Волгограда – клиники «ОКО» , которая в этом году отмечает свой первый юбилей.





– Когда я была студенткой пятого курса медицинского университета, увидела в отделении ревматологии бабушку, которая шла с бадиком и с трудом переставляла ноги. По пути она причитала: «Мне сказали делать сначала эту, потом другую операции. А зачем они мне все нужны, если я ничего не вижу?». В этот момент я поняла, чем хочу заниматься в жизни, – рассказывает руководитель клиники «ОКО» Марина Алборова. – Ведь на самом деле люди, которые хорошо видят, не всегда осознают, насколько же важно зрение. И только после того, как оно начинает снижаться, понимают, что счастье в простом – видеть окружающий мир.

Каждый кабинет клиники «ОКО» оборудован по последнему слову техники. А операционная, в которой за пять лет работы провели больше тридцати тысяч операций, и вовсе выглядит, как космический корабль. Впрочем, главное богатство любой медицинской организации – это люди. Опытные офтальмохирурги «ОКО» проводят оперативное лечение катаракты и глаукомы, лазерное и хирургическое лечение болезней сетчатки.





– Девятого ноября наша клиника отметит свой первый юбилей. И за эти пять лет мы действительно очень выросли, – отмечает Марина Алборова. – Наши специалисты работают на современнейшем офтальмологическом оборудовании мировых производителей и выявляют проблему даже на самых ранних стадиях. С помощью оптического когерентного томографа мы проводим полную диагностику зрения и, подтверждая точность диагнозов, проводим максимально эффективное лечение.

Однажды моя пациентка была настолько растрогана результатом, что, не услышав предупреждений, начала обнимать меня прямо в операционной. Конечно, после этого пришлось переодеваться во все стерильное, но эти эмоции однозначно того стоили!









За помощью высококлассных офтальмологов обращаются не только волгоградцы. За пять лет на приобретенной в начале пути карте мира врачи клиники «ОКО» установили десятки флажков на многочисленных городах России и других стран и континентов.

– Для нас это не просто приятные воспоминания, но и понимание масштабов и объемов своей работы! – отмечает руководитель «ОКО». – Кто-то узнает о нас по «сарафанному радио», а кто-то получает официальную рекомендацию своего офтальмолога. Иногда наши пациенты даже не говорят на русском языке и приезжают в клинику с переводчиками.





Народным голосованием волгоградскую клинику «ОКО» включили в десятку лучших частных клиник по версии популярного сервиса «Продокторов». А в этом году организация оказалась в топе лучших предприятий Волгоградской области за последнее десятилетие. Каждая из этих высоких наград получена врачами не только за красивые, но и за прекрасно видящие глаза тысяч пациентов.

– Наверное, одним из важнейших показателей качества работы становится то, что к нам обращаются многие медицинские работники – медсестры, терапевты, кардиологи, хирурги и многое другие доктора разных специальностей, в том числе наши коллеги, офтальмологи. Они ищут для себя лучшего качества и знают, где именно его можно найти, – заключает руководитель клиники «ОКО» Марина Алборова.









Клиника «ОКО» находится в Дзержинском районе Волгограда по адресу: пр им. Маршала Жукова, 110, корпус 2, помещение 197.

Расписание работы: вторник-суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье-понедельник — выходные дни.

Тел.: +7 (8442) 525-111, ‎+7 (937) 088-13-71





Реклама. ООО «Око Плюс», ИНН 3443143204. Лицензия: Л041-01146-34/00340867 от 09.11.2020, erid: F7NfYUJCUneTSxQneTQa