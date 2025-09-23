Три авиарейса отменены из Волгограда в Москву





Три рейса из Волгограда в Москву отменены утром 23 сентября. Также еще один рейс в московское Шереметьево был перенесен.

По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, отменены два рейса авиакомпании «Аэрофлот» и один рейс компании «Победа». Так, рейс SU 1185 должен был вылететь в Москву в 05:45, однако на фоне действовавших в воздушной гавани ограничений был отменен. Также были отменены рейсы DP 6966 и SU 1181, вылет которых был запланирован на 10:05 и 10:30.

На почти 12 часов задерживается рейс в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Самолет должен был вылететь из Волгограда еще накануне вечером в 22:00, но перенесен на 09:30.