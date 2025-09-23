В Волжском мать с дочкой выселили из квартиры





В Волжском 50-летнюю женщину и ее 28-летнюю дочь выселили из не принадлежащей им квартиры. По информации УФСПП по Волгоградской области, с иском о выселении обратился в суд бывший супруг 50-летней волжанки.

После развода право собственности на квартиру перешло к нему, а женщина получила компенсацию, однако она с дочерью не собирались покидать чужую жилплощадь. Суд встал на сторону мужчины, признав его бывшую жену и ее дочь утратившими право пользования жилым помещением.



Однако и после возбуждения исполпроизводства женщины продолжали пользоваться чужой квартирой. Тогда судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, ограничил женщин в праве выезда за пределы Российской Федерации и вручил требование о предоставлении доступа в жилое помещение для проведения исполнительных действий в присутствии участкового. Только после этого они под контролем приставов покинули помещение. При этом им пришлось оплатить исполнительский сбор. Ключи были переданы законному владельцу жилья.



