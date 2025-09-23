Новые категории получателей льгот за СВО утвердят в Волгоградской области





В Волгоградской области планируют принять дополнительные меры социальной поддержки для участников СВО, а также расширить перечень лиц, имеющих на них право. Соответствующий законопроект был разработан комитетом образования и науки и внесен губернатором в областную думу. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании регпарламента, которое состоится 25 сентября.



Проектом предлагается распространить дополнительные меры социальной поддержки, установленные для участников СВО и их семей, на граждан выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе РФ и на территориях регионов, примыкающих к районам проведения СВО, а также на членов их семей.

Напомним, в настоящее время в перечень мер социальной поддержки участников СВО и их близких родственников входит обеспечение горячим питанием в общеобразовательных организациях, выплата именной стипендии, предоставление сертификатов на отдых и оздоровление детям, предоставление ежемесячного пособия военным, ставших инвалидами, а также ежемесячного пособия родителям и детям погибших. В случае принятия этого закона волгоградцы, которые участвовали в отражении вооруженной провокации, например, в Курской области, будут иметь право на те же льготы, что и те, кто участвовал в СВО.