Новые категории получателей льгот за СВО утвердят в Волгоградской области

Общество 23.09.2025 07:22
В Волгоградской области планируют принять дополнительные меры социальной поддержки для участников СВО, а также расширить перечень лиц, имеющих на них право. Соответствующий законопроект был разработан комитетом образования и науки и внесен губернатором в областную думу. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании регпарламента, которое состоится 25 сентября.

Проектом предлагается распространить дополнительные меры социальной поддержки, установленные для участников СВО и их семей, на граждан  выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе РФ и на территориях регионов, примыкающих к районам проведения СВО, а также на членов их семей. 

Напомним, в настоящее время в перечень мер социальной поддержки участников СВО и их близких родственников входит обеспечение горячим питанием в общеобразовательных организациях, выплата именной стипендии, предоставление сертификатов на отдых и оздоровление детям, предоставление ежемесячного пособия военным, ставших инвалидами, а также ежемесячного пособия родителям и детям погибших. В случае принятия этого закона волгоградцы, которые участвовали в отражении вооруженной провокации, например, в Курской области, будут иметь право на те же льготы, что и те, кто участвовал в СВО.

Также законопроектом предусмотрено дополнение Социального кодекса пунктом о праве ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции, на ежемесячную денежную выплату на компенсацию 50% стоимости твердого топлива и приобретенного газа в баллонах в случае, если они проживают в домах, не имеющих центрального отопления, и не подключенных к газу. 

