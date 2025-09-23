Общество

Температурное пике прогнозируют на текущей неделе в Волгограде

В Волгограде и области к середине недели произойдет резкое похолодание. Как рассказали в Волгоградском ЦГМС, температура воздуха опустится до +4º.

Так, 24 сентября в регионе ожидается юго-западный ветер до 8-13 м/с. Теплые лучи солнца еще смогут порадовать волгоградцев в этот день - температура воздуха прогреется днем до +25...+30º.

Однако уже в четверг, 25 сентября, в области подует северо-западный ветер с порывами до 16-21 м/с. Воздух к утру остудиться до +4º, а днем по северной половине области столбики термометра поднимутся максимально лишь до +7...+12º. 

