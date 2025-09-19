Происшествия

В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»

19.09.2025 10:54
18 сентября в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение автомобилей. Вечером Казачий переулок не поделили «Лада» с «буханкой».

- В 18:20 напротив дома № 73 пер. Казачий произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и УАЗ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.


Судя по опубликованным с места события кадрам, авария произошла на большой скорости. «Буханка» лишилась лобового остекления. Повреждена оказалась и одна из передних дверей. Больше всего досталось «Ладе», у которой вся передняя часть была смята в гармошку.

Отметим, по информации правоохранительных органов, водителю «УАЗа» потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

