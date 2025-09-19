В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском саду





В Центральном районе Волгограда полиция организовала проверку по факту травмирования ребёнка. Мальчик в возрасте 6 лет тяжело пострадал после падения на прогулке в детском саду.

- В отдел полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду обратился 31-летний местный житель с заявлением о привлечении к ответственности работников детского сада. В ходе опроса заявителя было установлено, что его 6-летний сын находился на прогулке в детском саду, где его толкнул сверстник, после чего мальчик упал на землю, получив травму, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, ребёнку потребовалась госпитализация. В настоящее время по факту ЧП организована проверка, по результату которой действиям сотрудников учреждения будет дана правовая оценка.





