Волгоградцам для получения охотничьего билета придется сдать экзамен

В Волгоградской области, как и на всей территории России, изменились правила получения охотничьего билета. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Росгвардии, с 1 сентября гражданам, которые получают билет впервые или после его аннулирования повторно, придется сдать экзамен на знание охотничьего минимума.

Охотминимум включает знание требований безопасности на охоте, ограничений охоты и основ биологии диких животных. Также будущему охотнику придется продемонстрировать навыки безопасного обращения с охотничьим оружием, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.

В настоящее время на территории Волгоградской области идет осенне-зимний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь.

- Охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотничье хозяйство. Оружие необходимо транспортировать в разряженном состоянии, в чехле, кейсе или специальном футляре. К оружию всегда нужно относиться как к заряженному. Ни в коем случае нельзя направлять его на человека, стрелять на звук или когда цель плохо различима, - отметил инспектор центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Волгоградской области капитан полиции Илья Зверев.

Оружие, по словам Зверева, во время охоты строго запрещено оставлять без присмотра и употреблять алкогольные напитки. В случае утраты оружия необходимо сообщить об этом в Росгвардию или полицию.

Следует помнить, что за несоблюдение действующего законодательства в сфере оборота оружия предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. За нарушения лицензия на оружие может быть аннулирована.

Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области