В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцах





В Мемориально-историческом музее Волгограда открылась выставка «Народы Астраханского края на защите Отечества». Экспозиция подготовлена сотрудниками Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника.

Центральной темой выставки стало героическое прошлое Астраханского края, издревле являющегося одним из самых многонациональных регионов страны. На астраханской земле проживают русские, казахи, татары, ногайцы, калмыки и многие другие народы, которые на протяжении многих лет плечом к плечу вставали на защиту Отечество.





– Наш Астраханский край является одним из самых многонациональных регионов современной России. В этой выставке мы решили отразить участие наших многонациональных народов в различных исторических военных конфликтах – со времени присоединения Астраханского края к русскому государству до Великой Отечественной войны. В выставке представлены более 60 предметов и информационные стенды, – рассказал заведующий отделом истории Астраханского краеведческого музея Сергей Огороднев.





На выставке представлены экспонаты, относящие к периоду с XVII по XXI века. Это и архивные документы, и фотографии, и карты, и предметы военного быта, а также личные вещи солдат, элементы снаряжения, униформа, награды и многое другое.





Как уточнил заведующий отделом астраханского музея, многие экспонаты были переданы в фонды жителями региона.

– Некоторые предметы появились довольно давно, еще в 20-м, а некоторые даже и в 19 веке, благодаря людям, которые целенаправленно ездили по селам и деревням для сбора материалов, пополнивших наш музей. Также многое нам передали участники Великой Отечественной войны, а также родственники участников войны, которые в своих семейных архивах обнаруживали фронтовые письма, фотографии и награды, – пояснил Сергей Огороднев.





Ознакомиться с материалами выставочного проекта можно до 16 ноября.

















Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!