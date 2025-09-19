



Мария Белоусова, таинственно пропавшая 6 сентября в Михайловском районе Волгоградской области и обнаруженная накануне живой и невредимой, категорически отказывается от общения с близкими. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил ИА «Высота 102» супруг 30-летней женщины Игорь Никишкин.

Напомним, что проживающая в станице Етеревской Волгоградской области Мария Белоусова бесследно пропала, окончив смену на местном предприятии. Женщина, как сообщали ранее поисковики и близкие Марии, перестала выходить на связь, а похожую особу заметили тем же днем на остановке общественного транспорта. Поиски пропавшей велись 12 дней – до 18 сентября.

Об обнаружении женщины сообщили накануне в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Однако, при каких обстоятельствах, а главное – где находилась Мария Белоусова, поисковики не сообщили. Информацию 18 сентября подтвердили в администрации города.

До вчерашнего дня активными поисками пропавшей женщины занимался ее супруг. Игорю Никишкину пришлось пройти полиграф, поскольку он один из первых являлся подозреваемым в исчезновении Марии Белоусовой. На десятые сутки поисков мужчина записал видеообращение к супруге, в котором просил ее вернуться домой и обещал ей, что по возвращении женщины домой никто не станет его винить или ругаться.

Сегодня муж Марии сообщил корреспондентам ИА «Высота 102», что до сих пор так и не увидел супругу. Женщина, с его слов, идти на контакт с ним не хочет.

- Да, Машу наконец-то удалось найти. К сожалению, при каких обстоятельствах она была обнаружена, мне неизвестно. Она по-прежнему не выходит со мной на связь. Как мне пояснили, она не хочет со мной общаться, - поделился подавленный мужчина.

По предварительным данным, Мария Белоусова была найдена в районном центре – Михайловке. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой уточнить обстоятельства исчезновения и обнаружения женщины, за судьбу которой переживали многие жители региона, а некоторые принимали непосредственное участие в ее поисках.

