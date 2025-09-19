Общество

«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужем

Общество 19.09.2025 12:37
0
19.09.2025 12:37


Мария Белоусова, таинственно пропавшая 6 сентября в Михайловском районе Волгоградской области и обнаруженная накануне живой и невредимой, категорически отказывается от общения с близкими. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил ИА «Высота 102» супруг 30-летней женщины Игорь Никишкин.

Напомним, что проживающая в станице Етеревской Волгоградской области Мария Белоусова бесследно пропала, окончив смену на местном предприятии. Женщина, как сообщали ранее поисковики и близкие Марии, перестала выходить на связь, а похожую особу заметили тем же днем на остановке общественного транспорта. Поиски пропавшей велись 12 дней – до 18 сентября.  

Об обнаружении женщины сообщили накануне в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Однако, при каких обстоятельствах, а главное – где находилась Мария Белоусова, поисковики не сообщили. Информацию 18 сентября подтвердили в администрации города

До вчерашнего дня активными поисками пропавшей женщины занимался ее супруг. Игорю Никишкину пришлось пройти полиграф, поскольку он один из первых являлся подозреваемым в исчезновении Марии Белоусовой. На десятые сутки поисков мужчина записал видеообращение к супруге, в котором просил ее вернуться домой и обещал ей, что по возвращении женщины домой никто не станет его винить или ругаться. 

Сегодня муж Марии сообщил корреспондентам ИА «Высота 102», что до сих пор так и не увидел супругу. Женщина, с его слов, идти на контакт с ним не хочет.  

- Да, Машу наконец-то удалось найти. К сожалению, при каких обстоятельствах она была обнаружена, мне неизвестно. Она по-прежнему не выходит со мной на связь. Как мне пояснили, она не хочет со мной общаться, - поделился подавленный мужчина.

По предварительным данным, Мария Белоусова была найдена в районном центре – Михайловке. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой уточнить обстоятельства исчезновения и обнаружения женщины, за судьбу которой переживали многие жители региона, а некоторые принимали непосредственное участие в ее поисках. 

Фото: «Северный человек» Волгоград, «ЛизаАлерт»/ t.me 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.09.2025 13:26
Общество 19.09.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 13:13
Общество 19.09.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 12:55
Общество 19.09.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 11:28
Общество 19.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 11:20 Реклама
Общество 19.09.2025 11:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.09.2025 10:04
Общество 19.09.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 09:22
Общество 19.09.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 09:00
Общество 19.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 08:46
Общество 19.09.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 08:13
Общество 19.09.2025 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 07:27
Общество 19.09.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 06:48
Общество 19.09.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 06:23
Общество 19.09.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 05:52
Общество 19.09.2025 05:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 22:04
Общество 18.09.2025 22:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
11:20
ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко рассказали волгоградцам о том, как устроен рудникСмотреть фотографии
11:07
Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»Смотреть фотографии
10:04
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиНСмотреть фотографии
09:56
Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в ДербентеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:00
Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ruСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом из 150 кг молока выработали гору деликатесовСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде хотят круглосуточно следить за людьми и памятникамиСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде трамвай № 10 временно курсирует в границах Жилгородка и ул. ХорошеваСмотреть фотографии
07:27
Волгоградский ЦГМС предупредил жителей о 20-градусном перепаде температурыСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде регкомиссия внепланово обсудила вспышку бруцеллеза у людейСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде задерживаются авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
05:52
Волгоградцам для получения охотничьего билета придется сдать экзаменСмотреть фотографии
22:04
В ЦПКиО Волгограда демонтируют «Свадебную карусель»Смотреть фотографии
21:28
Под Волгоградом пропавшую сотрудницу птицефермы нашли на 12-й день поисковСмотреть фотографии
21:03
«Он громил армию Паулюса»: скончался 103-летний участник Сталинградской битвы Дмитрий РязанцевСмотреть фотографии
20:46
«Паровозик» из четырех машин и мотоцикла собрался у парка Русь в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгоградской области отметили 50-летний юбилей «Солдатского поля»Смотреть фотографии
20:10
В Волгограде фекалиями затопило территорию дендропаркаСмотреть фотографии
19:44
ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области в мессенджере MAXСмотреть фотографии
19:24
«Боимся отпускать детей одних»: огромная стая собак поселилась у пятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 