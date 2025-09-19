Под Волгоградом из 150 кг молока выработали гору деликатесов

Россельхознадзор забраковал партию молочной продукции, произведенной на площадке личного подсобного хозяйства в Калачевском районе Волгоградкой области.
Ветеринарным специалистом был оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, где процент жира и белка в готовой продукции не соответствует показателям в сырье. Так, из 150 кг молока выработано: масло топленое (1 кг), творог (15 кг), сметана (8 кг), сыр (8 кг), каймак (4 кг), ряженка (8 кг) и масло сливочное (3 кг). При расчете количества жира в сырье жир составил 5 кг, а в готовой продукции - 10 кг. Кроме того, при расчете белка в сырье данный показатель составил 4,8%, а в готовой продукции - 1,5%. Таким образом, жира в готовой продукции больше, чем в сырье, а белка - недостаточно.
Ведомство уличило производителя в нарушении прослеживаемости продукции. По факту выявленного нарушения владельцу ЛПХ объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В адрес комитета ветеринарии области и природоохранную прокуратуру направлены соответствующие материалы, а производственный сертификат на продукцию аннулирован.
Фото сгенерировано ИИ
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!