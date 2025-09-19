



В Волгоградской области осенняя погода продолжит закалять жителей региона. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни в регионе установится погода без существенных осадков. В дневные часы воздух будет прогреваться до 26 ºC. При этом в ночные часы ожидается 20-градусный перепад температуры.

19 сентября будет без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный: ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до отметок +10...+15ºC, при прояснении до +4ºC, днём температура вновь вернётся к +21...+26ºC.

20 сентября также преимущественно сохранится сухая погода, однако в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный: ночью 3-8 м/с; днем 6-11 м/с. В ночные часы вновь ожидается похолодание +10...+15ºC, а при прояснении температура может опускаться в плоть до +4ºC. Днём воздух прогреется до +19...+24ºC.

21 сентября существенные осадки не ожидаются. Ветер сохранится северо-западный: ночью 3-8 м/с; днем 8-13 м/с. Температура продолжит постепенное понижение. Ночью будет +8...+13ºC, при прояснении до +3ºC. Днем будет +20...+25ºC.





