Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУ





Столичные следователи СК России завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Урюпинска Волгоградской области Евгения Серебрякова*. Мужчина, сообщает ИА «Высота 102», обвиняется в подготовке к теракту, его совершении, а также в изготовлении взрывных устройств и приобретении взрывчатых средств.

Как сообщила 19 сентября официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе предварительного следствия было установлено, что Серебряков действовал в составе преступной группы. Злоумышленники планировали, по версии следователей, целую серию терактов, направленных на устрашение населения и дестабилизации работы органов власти.

– В качестве первого объекта преступного посягательства они выбрали сотрудника СК России, расследовавшего уголовные дела о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований, – сообщила Петренко.

Она также уточнила, что в преступный сговор с организаторами преступлений Евгений Серебряков вступил в 2024 году в ходе переписки в онлайн-игре. После теракта Серебрякову обещали помощь – в частности, организацию его экстренного переезда из Московской области. На уроженца Урюпинска были изготовлены документы гражданина Украины, а в качестве вознаграждения полагалась сумма от 10 000 до 20 000 долларов США.





В преступной группе Серебрякову была отведена роль непосредственного исполнителя убийства следователя – он должен был выяснить адрес, распорядок дня следователя СК России, организовать наблюдение за его автомобилем, забрать в обозначенном тайнике компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ).

– Устройство планировалось установить под автомобиль одновременно со средством слежения с целью производства дистанционной детонации. В ходе встречи с организаторами преступления за пределами страны Серебрякову были переданы денежные средства в сумме 1 400 долларов США на затраты, связанные с подготовкой. Однако Серебряков и иные участники преступной группы довести свой умысел по совершению террористического акта до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, – говорится в официальном сообщении СК России.

После неудачи преступники переключили в мае 2024 свое внимание на участника СВО – сотрудника Министерства обороны РФ. Серебряков организовал за ним наблюдение, снимал на видео, а также арендовал конспиративную квартиру вблизи места жительства потерпевшего и изготовил СВУ.

Напомним, что преступление на ул. Синявской в Москве было совершено 24 июля 2024 года. Следователи установили, что Евгений Серебряков разместил СВУ под автомобилем потерпевшего и покинул место происшествия. Привел в действие СВУ соучастник уроженца Урюпинска. Получив тяжелые ранения жертвы террористов – участник СВО и его супруга – выжили.

Евгения Серебрякова будут судить в Москве отдельно от соучастников. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Видео: СК России





