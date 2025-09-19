Расследования

Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУ

Расследования 19.09.2025 11:07
0
19.09.2025 11:07


Столичные следователи СК России завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Урюпинска Волгоградской области Евгения Серебрякова*. Мужчина, сообщает ИА «Высота 102», обвиняется в подготовке к теракту, его совершении, а также в изготовлении взрывных устройств и приобретении взрывчатых средств. 

Как сообщила 19 сентября официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе предварительного следствия было установлено, что Серебряков действовал в составе преступной группы. Злоумышленники планировали, по версии следователей, целую серию терактов, направленных на устрашение населения и дестабилизации работы органов власти.

– В качестве первого объекта преступного посягательства они выбрали сотрудника СК России, расследовавшего уголовные дела о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований, – сообщила Петренко. 

Она также уточнила, что в преступный сговор с организаторами преступлений Евгений Серебряков вступил в 2024 году  в ходе переписки в онлайн-игре. После теракта Серебрякову обещали помощь – в частности, организацию его экстренного переезда из Московской области. На уроженца Урюпинска были изготовлены документы гражданина Украины, а в качестве вознаграждения полагалась сумма от 10 000 до 20 000 долларов США.



В преступной группе Серебрякову была отведена роль непосредственного исполнителя убийства следователя – он должен был выяснить адрес, распорядок дня следователя СК России, организовать наблюдение за его автомобилем, забрать в обозначенном тайнике компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). 

– Устройство планировалось установить под автомобиль одновременно со средством слежения с целью производства дистанционной детонации. В ходе встречи с организаторами преступления за пределами страны Серебрякову были переданы денежные средства в сумме 1 400 долларов США на затраты, связанные с подготовкой. Однако Серебряков и иные участники преступной группы довести свой умысел по совершению террористического акта до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, – говорится в официальном сообщении СК России.  

После неудачи преступники переключили в мае 2024 свое внимание на участника СВО – сотрудника Министерства обороны РФ. Серебряков организовал за ним наблюдение, снимал на видео, а также арендовал конспиративную квартиру вблизи места жительства потерпевшего и изготовил СВУ.

Напомним, что преступление на ул. Синявской в Москве было совершено 24 июля 2024 года. Следователи установили, что Евгений Серебряков разместил СВУ под автомобилем потерпевшего и покинул место происшествия. Привел в действие СВУ соучастник уроженца Урюпинска. Получив тяжелые ранения жертвы террористов – участник СВО и его супруга – выжили.

Евгения Серебрякова будут судить в Москве отдельно от соучастников. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Видео: СК России 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.09.2025 11:51
Расследования 19.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 09:56
Расследования 19.09.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 18:43
Расследования 18.09.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 14:42
Расследования 18.09.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 12:29
Расследования 18.09.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 11:51
Расследования 18.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 08:40
Расследования 18.09.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 08:17
Расследования 18.09.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 19:02
Расследования 17.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 18:35
Расследования 17.09.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 15:41
Расследования 17.09.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 15:10
Расследования 17.09.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 14:43
Расследования 17.09.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 12:26
Расследования 17.09.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 12:11
Расследования 17.09.2025 12:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
11:20
ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко рассказали волгоградцам о том, как устроен рудникСмотреть фотографии
11:07
Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»Смотреть фотографии
10:04
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиНСмотреть фотографии
09:56
Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в ДербентеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:00
Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ruСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом из 150 кг молока выработали гору деликатесовСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде хотят круглосуточно следить за людьми и памятникамиСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде трамвай № 10 временно курсирует в границах Жилгородка и ул. ХорошеваСмотреть фотографии
07:27
Волгоградский ЦГМС предупредил жителей о 20-градусном перепаде температурыСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде регкомиссия внепланово обсудила вспышку бруцеллеза у людейСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде задерживаются авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
05:52
Волгоградцам для получения охотничьего билета придется сдать экзаменСмотреть фотографии
22:04
В ЦПКиО Волгограда демонтируют «Свадебную карусель»Смотреть фотографии
21:28
Под Волгоградом пропавшую сотрудницу птицефермы нашли на 12-й день поисковСмотреть фотографии
21:03
«Он громил армию Паулюса»: скончался 103-летний участник Сталинградской битвы Дмитрий РязанцевСмотреть фотографии
20:46
«Паровозик» из четырех машин и мотоцикла собрался у парка Русь в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгоградской области отметили 50-летний юбилей «Солдатского поля»Смотреть фотографии
20:10
В Волгограде фекалиями затопило территорию дендропаркаСмотреть фотографии
19:44
ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области в мессенджере MAXСмотреть фотографии
19:24
«Боимся отпускать детей одних»: огромная стая собак поселилась у пятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 