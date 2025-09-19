Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентября

Метеорологи Яндекс Погоды выдали прогноз до середины осени в Волгоградской области. В частности, вторая половина сентября в Волгограде будет сухой и теплой. До 26 сентября ожидается около 19-24 ℃ днём с резким, но коротким потеплением до 29-31 ℃ в начале будущей недели. Осадков не прогнозируется. А вот на стыке сентября и октября температура воздуха упадет до 14-18 ℃. В первой половине октября вероятны несколько дней с небольшими дождями.
Что касается ближайших выходных, то в субботу, 20 сентября, в Волгограде ожидается теплая и пасмурная погода. Утром температура составит +17°С, днем будет около +21°С, вечером — +17°С, а ночью она снизится до +13°С.
В воскресенье, 21 сентября, сохранится теплая погода с переменной облачностью. Утром температура составит +17°С, днем поднимется до +24°С, вечером будет около +19°С, а ночью — +15°С.