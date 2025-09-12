Федеральные новости

Средства ПВО сбили ночью 221 вражеских БПЛА над регионами России

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали 221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над тринадцатью регионами России. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Минобороны РФ.

Перехвачены и уничтожены ночью 85 БПЛА над территорией Брянской области, 42 – над Смоленской областью, 28 – над территорией Ленинградской области, 28 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 18 БПЛА – над территорией Калужской области, 14 БПЛА – над территорией Новгородской области, по 9 – над Орловской и Московской областями, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 3 над Ростовской и Тверской областями, а также по одному - над Псковской, Тульской и Курской областями. 

