Сегодня, 18 сентября, в Михайловском районе Волгоградской области благополучно завершились поиски пропавшей ещё 6 сентября 30-летней Марии Белоусовой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт», молодую женщину нашли живой.

Эту информацию подтвердили и в администрации Михайловки, однако подробности пока неизвестны.

Напомним, что жительница станицы Етеревской вышла с работы днем 6 сентября и затем бесследно исчезла. По мнению мужа Марии, на такое решение могла повлиять усталость – женщина работает на базе по разведению птиц.

Мужчина даже записал видеообращение к супруге, в котором просил ее вернуться домой.

Также не исключалось, что женщина могла уехать на вахту или на сельхозработы, никого об этом не предупредив.





