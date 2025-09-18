В ЦПКиО Волгограда демонтируют «Свадебную карусель»

Аттракцион «Свадебная карусель», который был установлен в ЦПКиО Волгограда в 2023 году, в ближайшее время демонтируют. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в своем Telegram-канале директор парка Андрей Еркин.

- Это необходимо для размещения фонтанного ансамбля с амфитеатром, - пояснил Еркин. - Свадебная карусель - это один из самых популярных аттракционов в Центральном парке. После демонтажа он будет установлен вблизи сцены и Подворья. В этом месте мы будем развивать ярмарочную зону.

По словам директора ЦПКиО, аттракцион планируют установить вновь уже этой осенью.

Ранее сообщалось, что в ЦПКиО этой зимой приступят к строительству 6 фонтанов общей площадью 1600 кв.м. Появятся они напротив нового колеса обозрения высотой 120 метров. Работа фонтана будет сопровождаться различными эффектами - голограммой, лазером и огнями. Максимальная высота струи составит 40 метров. Ввести в эксплуатацию новый объект планируют до лета 2026 года.

Фото: Андрей Еркин / t.me

