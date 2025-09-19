В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три недели19.09.2025 13:26
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцах19.09.2025 13:13
В Мемориально-историческом музее Волгограда открылась выставка «Народы Астраханского края на защите Отечества». Экспозиция подготовлена сотрудниками Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника. Центральной темой выставки стало героическое прошлое Астраханского края, издревле являющегося...
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентября19.09.2025 12:55
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужем19.09.2025 12:37
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспект19.09.2025 11:28
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиН19.09.2025 10:04
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса Нации19.09.2025 09:22
Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ru19.09.2025 09:00
Под Волгоградом из 150 кг молока выработали гору деликатесов19.09.2025 08:46
В Волгограде хотят круглосуточно следить за людьми и памятниками19.09.2025 08:13
Волгоградский ЦГМС предупредил жителей о 20-градусном перепаде температуры19.09.2025 07:27
В Волгограде регкомиссия внепланово обсудила вспышку бруцеллеза у людей19.09.2025 06:48
В Волгограде прошло внеплановое заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии. Представители областной администрации, экспертного сообщества по инициативе Роспотребнадзора обсудили распространение бруцеллеза среди людей. По информации РПН, в регионе сложилась напряжённая ситуация. Только...