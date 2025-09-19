



Фонд Мельниченко и предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий рассказали волгоградцам и гостям из других регионов России об уникальном, первом на юге России, Гремячинском горно-обогатительном комбинате.

На фестивале «ТриЧетыре» площадка ВолгаКалия стала центром притяжения тысяч жителей и гостей города. Для них были организованы различные мастер-классы, игры и конкурсы.

Огромная фотозона, точь-в-точь повторяющая выработки рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината, помогла гостям сделать фото в декорациях подземных горизонтов и почувствовать себя настоящими шахтерами.

Особенный интерес вызвала гигантская головоломка. Правильно собранная, она превращалась в пейзаж, центром которого становился рудник Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Зажигательная музыка, энергичный диджей и профессиональный ведущий создали яркую атмосферу праздника. Участники состязались в специальных конкурсах на ловкость и смекалку. Наградой победителям стали фирменное мороженое и «экологически чистый» лимонад.





В особом секторе специалисты комбината знакомили гостей с профессиями в горнодобывающей отрасли. Маркшейдер ЕвроХим-ВолгаКалия Артём Косарев открывал перед гостями двери в мир геодезии и инженерии и делился секретами работы с нивелиром.

Пристальное внимание было уделено обучению навыкам обращения со средствами индивидуальной защиты, которыми в совершенстве должен владеть каждый горняк. Гости на время разбирали и собирали самоспасатели – устройства, предназначенные для защиты органов дыхания в нештатных ситуациях. Каждый участник получил на память кусочек сильвинита, добытый на глубине более километра.





Еще одной особенностью площадки стала студия «СелфиКлик». Благодаря ей, каждый смог самостоятельно создать собственное профессиональное фото в рабочей форме в полном соответствии с традициями Гремячинского ГОКа.

На фестивале ЕвроХим-ВолгаКалий показал и рассказал лишь о малой части удивительных технологий, ярких производственных побед, больших и малых ежедневных свершений, которыми наполнена жизнь предприятия и коллектива.

Фото: Александр Семёнов

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTSxQdmXhm