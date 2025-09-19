Общество

Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполиза

Общество 19.09.2025 16:36
0
19.09.2025 16:36


Жительница Волгограда засудила салон красоты за некачественные услуги, в результате которых она получила отморожение части брюшной стенки. К неприятным последствиям привел сеанс криолиполиза. 

Согласно материалам дела, инцидент произошел в феврале 2025 года в школе-студии коррекции фигуры и оздоровления тела «Линия красоты». Как указала волгоградка в своем исковом заявлении, за абонемент на 10 сеансов она заплатила 3500 рублей.   

– При выполнении услуги у Татьяны Л. произошло отморожение передней брюшной стенки первой степени площадью 3%. Женщина испытала физическую боль вследствие некачественно оказанной услуги, вынуждена была на протяжении месяца проходить амбулаторное лечение, принимать лекарственные препараты, выполнять перевязки, – сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области. 

В ходе разбирательств пострадавшая представила суду фотографию своего живота на текущий момент. Там, где по итогам процедур должны были растаять жировые отложения, на момент заседания отмечалось коричневое пятно, оставшееся как след отморожения. 

Изучив материалы, Тракторозаводский районный суд встал на сторону пострадавшей женщины. 

С владельца студии в пользу Татьяны Л. взысканы: убытки в размере 5 050 рублей, стоимость абонемента 3 500 рублей, неустойка – 7 500 рублей, компенсация морального вреда – 70 000 рублей, а также штраф – 43 025 рублей. 

Впрочем, у стадии красоты есть возможность в законном порядке обжаловать наказание. 

Фото: shedevrum.ai

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.09.2025 18:00
Общество 21.09.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 17:20
Общество 21.09.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 16:22
Общество 21.09.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 16:03
Общество 21.09.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 14:50
Общество 21.09.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 14:16
Общество 21.09.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:42
Общество 21.09.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:31
Общество 21.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:17
Общество 21.09.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:06
Общество 21.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 12:22
Общество 21.09.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:55
Общество 21.09.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:42
Общество 21.09.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:07
Общество 21.09.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 09:10
Общество 21.09.2025 09:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
Бастрыкин потребовал разобраться с исчезновением разворотного кольца в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Юная волгоградка перечислила с карты отца мошенникам почти 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:20
От цели перевода до внешности получателя: сотрудники банков засыпали вопросами снимающих деньги волгоградцевСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полиция задержала ростовчанку, подозреваемую в поджоге двух иномарокСмотреть фотографии
16:22
Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
16:03
В центре Волгограда полиция задержала юных возмутителей порядкаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде неаккуратный байкер протаранил иномарку и покалечил свою пассажиркуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде 21 сентября прощаются с создательницей музея «Память» Натальей СилантьевойСмотреть фотографии
14:16
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт финальной стадии проекта «Сталинградский призыв»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:31
«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голодеСмотреть фотографии
13:17
В Камышине разыскивают пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
13:06
Поезд из Волгограда в Палласовку планируют сделать регулярнымСмотреть фотографии
12:37
МВД: причиной возгорания двух авто в Волгограде стал поджогСмотреть фотографии
12:22
В Волжском на 81-м году жизни скончалась почетный гражданин Тамара БашлыковаСмотреть фотографии
11:55
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Анна ЗолотовсковаСмотреть фотографии
11:07
Черлидерши встретили пассажиров танцем в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Неизвестный сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
07:03
Участников спецоперации планируют уравнять в правахСмотреть фотографии
06:37
В Михайловке 23-24 сентября пройдут учения с включением сиренСмотреть фотографии
21:15
В Волгограде стартует футбольный турнир памяти легендарного вратаря СССР Льва Яшина Смотреть фотографии
20:38
«Никогда не видела стихию так близко»: известная волгоградка оказалась в эпицентре жуткого лесного пожара в ТурцииСмотреть фотографии
19:16
Победители «Кросса нации» пробежали дистанцию за «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
 