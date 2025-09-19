Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполиза





Жительница Волгограда засудила салон красоты за некачественные услуги, в результате которых она получила отморожение части брюшной стенки. К неприятным последствиям привел сеанс криолиполиза.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в феврале 2025 года в школе-студии коррекции фигуры и оздоровления тела «Линия красоты». Как указала волгоградка в своем исковом заявлении, за абонемент на 10 сеансов она заплатила 3500 рублей.

– При выполнении услуги у Татьяны Л. произошло отморожение передней брюшной стенки первой степени площадью 3%. Женщина испытала физическую боль вследствие некачественно оказанной услуги, вынуждена была на протяжении месяца проходить амбулаторное лечение, принимать лекарственные препараты, выполнять перевязки, – сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области.

В ходе разбирательств пострадавшая представила суду фотографию своего живота на текущий момент. Там, где по итогам процедур должны были растаять жировые отложения, на момент заседания отмечалось коричневое пятно, оставшееся как след отморожения.

Изучив материалы, Тракторозаводский районный суд встал на сторону пострадавшей женщины.

С владельца студии в пользу Татьяны Л. взысканы: убытки в размере 5 050 рублей, стоимость абонемента 3 500 рублей, неустойка – 7 500 рублей, компенсация морального вреда – 70 000 рублей, а также штраф – 43 025 рублей.

Впрочем, у стадии красоты есть возможность в законном порядке обжаловать наказание.

Фото: shedevrum.ai