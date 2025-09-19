В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три недели

В Котово Волгоградской области жители улицы Коммунальная уже три недели остаются без воды. Как ранее сообщало V102.RU, котовчане, проживающие в доме №21, больше двух недель пытались выяснить причину отсутствия ресурса и сроки возобновления подачи. Однако в водоканале ссылались на отсутствие бензина и солярки, а в других инстанциях людям предлагали жаловаться «куда хотите». При этом об отсутствии воды в течение полумесяца сообщали также жители улицы Некрицухина.
16 сентября власти Котово неожиданно заявили о ремонте задвижки водопровода, в связи с чем предупредили об отключении водоснабжения на улицах Некрицухина, Колесной, дальней, Восточной, Коммунальной и частично – на улице Калинина. Сроки окончания работ чиновники не назвали.
Жители улицы Коммунальная, которые три недели не видят ни капли воды, возмущены ситуацией.
- Отключили воду, которой нет? Такого мы еще не видели, - иронизируют жители в соцсетях.
При этом подвоза воды на обезвоженные улицы, по словам котовчан, не производится.
Видео Котовский разворот t.me
