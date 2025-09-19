В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годам

Волжский городской суд огласил приговор 25-летней женщине, признав ее мошенницей. Несмотря на молодой возраст, волжанка всего лишь за полгода сумела обмануть друзей и знакомых, выманив у них деньги под разными предлогами.

С января по июнь 2024 года волжанка, как было доказано в суде, занимала денежные средства, заверяя, что они нужны ей на развитие бизнеса, на операцию матери и т.д., при этом возвращать деньги она не собиралась.

Но и этого ей показалось мало. Мошенница стала размещать объявления в интернете с предложением изготовления тортов на заказ, а также о продаже оптом цветов накануне праздников, овощей и фруктов. Однако, получив предоплату от клюнувших на ее удочку клиентов, девушка прекращала с ним общение.

Молодая аферистка промышляла еще и на рынке. Она брала у предпринимателей продукцию на реализацию, однако нетрудно догадаться, что денег они от нее так и не увидели.

В списке обманутых мошенницей-универсалом оказались 16 человек. Общая сумма, которую пострадавшие потеряли после контактов с волжанкой, составила около 1,8 миллиона рублей.

Свою вину аферистка признала, но частично. По приговору суда она проведет 4 года в колонии общего режима. Под стражу ее взяли в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.