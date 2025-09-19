Происшествия

В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годам

Происшествия 19.09.2025 17:01
0
19.09.2025 17:01


Волжский городской суд огласил приговор 25-летней женщине, признав ее мошенницей. Несмотря на молодой возраст, волжанка всего лишь за полгода сумела обмануть друзей и знакомых, выманив у них деньги под разными предлогами. 

С января по июнь 2024 года волжанка, как было доказано в суде, занимала денежные средства, заверяя, что они нужны ей на развитие бизнеса, на операцию матери и т.д., при этом возвращать деньги она не собиралась. 

Но и этого ей показалось мало. Мошенница стала размещать объявления в интернете с предложением изготовления тортов на заказ, а также о продаже оптом цветов накануне праздников,  овощей и фруктов. Однако, получив предоплату от клюнувших на ее удочку клиентов, девушка прекращала с ним общение. 

Молодая аферистка промышляла еще и на рынке. Она брала у предпринимателей продукцию на реализацию, однако нетрудно догадаться, что денег они от нее так и не увидели. 

В списке обманутых мошенницей-универсалом оказались 16 человек. Общая сумма, которую пострадавшие потеряли после контактов с волжанкой, составила около 1,8 миллиона рублей. 

Свою вину аферистка признала, но частично. По приговору суда она проведет 4 года в колонии общего режима. Под стражу ее взяли в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.09.2025 17:57
Происшествия 19.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 10:54
Происшествия 19.09.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 20:46
Происшествия 18.09.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 13:54
Происшествия 18.09.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 12:53
Происшествия 18.09.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 12:17
Происшествия 18.09.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 11:35
Происшествия 18.09.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 18:01
Происшествия 17.09.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 12:59
Происшествия 17.09.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 12:03
Происшествия 17.09.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 11:54
Происшествия 17.09.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2025 16:49
Происшествия 16.09.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2025 16:44
Происшествия 16.09.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2025 14:16
Происшествия 16.09.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2025 11:32
Происшествия 16.09.2025 11:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
14:35
Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погодуСмотреть фотографии
13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
11:20
ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко рассказали волгоградцам о том, как устроен рудникСмотреть фотографии
11:07
Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»Смотреть фотографии
10:04
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиНСмотреть фотографии
09:56
Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в ДербентеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:00
Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ruСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом из 150 кг молока выработали гору деликатесовСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде хотят круглосуточно следить за людьми и памятникамиСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде трамвай № 10 временно курсирует в границах Жилгородка и ул. ХорошеваСмотреть фотографии
07:27
Волгоградский ЦГМС предупредил жителей о 20-градусном перепаде температурыСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде регкомиссия внепланово обсудила вспышку бруцеллеза у людейСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде задерживаются авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
 