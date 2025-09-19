Расследования

Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арест

Расследования 19.09.2025 11:51
0
19.09.2025 11:51


Все четверо топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда, которые в конце августа были арестованы Басманным районным судом, обжаловали избранную им меру пресечения в Московском городском суде. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку Басманного районного суда Москвы. 

Напомним, среди арестованных оказались гендиректор АО «Приволжтранстрой» Александр Гаврюченков, его заместитель Сергей Одинев, директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова, а также ее заместитель Захар Решетняк. 

Жалобы на арест волгоградские топ-менеджеры стали подавать буквально через несколько дней после удовлетворения ходатайства следствия об отправке их в СИЗО. Сегодня, 19 сентября, к тройке коллег по строительному бизнесу присоединился и последний из четверки – Захар Решетняк. 

Все задержанные подозреваются по коррупционной статье – дача взятки в особо крупном размере. По данным «Высоты 102», задержание было произведено силами Следственного комитета России. Руководители фирм-застройщиков были этапированы в Москву, где им избрали меру пресечения на два месяца. 

По не подтвержденным официально сведениям, в основу возбужденного уголовного дела положены материалы, собранные сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. 

Фото сайта Басманного суда Москвы

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.09.2025 11:07
Расследования 19.09.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 09:56
Расследования 19.09.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 18:43
Расследования 18.09.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 14:42
Расследования 18.09.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 12:29
Расследования 18.09.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 11:51
Расследования 18.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 08:40
Расследования 18.09.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 08:17
Расследования 18.09.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 19:02
Расследования 17.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 18:35
Расследования 17.09.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 15:41
Расследования 17.09.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 15:10
Расследования 17.09.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 14:43
Расследования 17.09.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 12:26
Расследования 17.09.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 12:11
Расследования 17.09.2025 12:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
11:20
ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко рассказали волгоградцам о том, как устроен рудникСмотреть фотографии
11:07
Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»Смотреть фотографии
10:04
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиНСмотреть фотографии
09:56
Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в ДербентеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:00
Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ruСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом из 150 кг молока выработали гору деликатесовСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде хотят круглосуточно следить за людьми и памятникамиСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде трамвай № 10 временно курсирует в границах Жилгородка и ул. ХорошеваСмотреть фотографии
07:27
Волгоградский ЦГМС предупредил жителей о 20-градусном перепаде температурыСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде регкомиссия внепланово обсудила вспышку бруцеллеза у людейСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде задерживаются авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
05:52
Волгоградцам для получения охотничьего билета придется сдать экзаменСмотреть фотографии
22:04
В ЦПКиО Волгограда демонтируют «Свадебную карусель»Смотреть фотографии
21:28
Под Волгоградом пропавшую сотрудницу птицефермы нашли на 12-й день поисковСмотреть фотографии
21:03
«Он громил армию Паулюса»: скончался 103-летний участник Сталинградской битвы Дмитрий РязанцевСмотреть фотографии
20:46
«Паровозик» из четырех машин и мотоцикла собрался у парка Русь в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгоградской области отметили 50-летний юбилей «Солдатского поля»Смотреть фотографии
20:10
В Волгограде фекалиями затопило территорию дендропаркаСмотреть фотографии
19:44
ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области в мессенджере MAXСмотреть фотографии
19:24
«Боимся отпускать детей одних»: огромная стая собак поселилась у пятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 