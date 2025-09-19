Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арест

Все четверо топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда, которые в конце августа были арестованы Басманным районным судом, обжаловали избранную им меру пресечения в Московском городском суде. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку Басманного районного суда Москвы.
Напомним, среди арестованных оказались гендиректор АО «Приволжтранстрой» Александр Гаврюченков, его заместитель Сергей Одинев, директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова, а также ее заместитель Захар Решетняк.
Жалобы на арест волгоградские топ-менеджеры стали подавать буквально через несколько дней после удовлетворения ходатайства следствия об отправке их в СИЗО. Сегодня, 19 сентября, к тройке коллег по строительному бизнесу присоединился и последний из четверки – Захар Решетняк.
Все задержанные подозреваются по коррупционной статье – дача взятки в особо крупном размере. По данным «Высоты 102», задержание было произведено силами Следственного комитета России. Руководители фирм-застройщиков были этапированы в Москву, где им избрали меру пресечения на два месяца.
По не подтвержденным официально сведениям, в основу возбужденного уголовного дела положены материалы, собранные сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Фото сайта Басманного суда Москвы
